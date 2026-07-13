台塑企業明召開年度調薪會議 工會訴求調幅3.66%

台塑企業將於14日召開年度調薪會議，由企業高層與工會代表協商今年度調薪方案。據了解，台塑企業工會今年表態爭取3.66％調薪幅度；四寶今年上半年悉數轉虧為盈、獲利近千億，也讓今年薪資協商結果，備受市場關注。

據悉，考量通膨壓力、及企業獲利改善，台塑企業工會今年訴求爭取調薪3.66%。去年台塑企業調薪2%，以基層員工平均月薪約新台幣5.9萬元估算，每月平均加薪約1190元。

台塑企業旗下四大公司日前公布第2季、上半年獲利；第2季稅後純益合計642.76億元，季增45.5%，擺脫去年同期虧損陰霾；上半年合計大賺逾千億元、達1,084.53億元，遠優於去年同期虧損。去年上半年因匯率、油價等多重壓力，台塑四寶上半年均呈虧損，薪資調幅僅2%。市場關注，今年在獲利表現帶動下，薪資調幅是否較去年成長。

此次薪資協商，也是吳嘉昭接任集團總裁以來首次年度調薪決策，也是台塑集團全面邁入專業經理人治理時代的首度全面調薪。