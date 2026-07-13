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中鋼8月盤價每公噸跌800元與下游休養生息 蹲下是為了躍起
中鋼（2002）13日開出8月盤價，熱、冷軋與鍍鋅每公噸全面跌800元，與下游用戶休養生息，主力鋼廠燁輝、裕鐵、盛餘、新光鋼等成本降低，靜待景況回溫。
中鋼表示，全球總體經濟瞬息萬變，中東戰事再起波瀾，帶動國際原油價格看升，美國通膨風險增溫，聯準會對降息抱持審慎觀望；歐洲升息因應通膨壓力，資金成本墊高抑制製造業復甦量能；中國大陸房市持續低迷，復甦力道有限，IMF略微下修今年全球經濟成長率0.1%、降至3.0%。
台灣經濟呈現K型復甦，傳統製造業與科技業表現分化，傳產持續面臨通縮壓力，整體經濟表現受惠高階科技供應鏈出口暢旺，帶動工業產值回升，主計總處預估今年台灣經濟成長率將高達9.64%。
鋼鐵市場方面，大陸鋼材消費需求放緩，加上鐵礦砂港口庫存走高及供應過剩壓力，國際鐵礦砂價格於每公噸98至100美元區間震盪，冶金煤價格維持在240美元左右，煉鋼成本維持高位。
國際鋼價走勢分歧，美國熱軋鋼捲受關稅政策與內需支持，行情維持在每公噸1250美元以上；歐盟削減進口鋼材免稅額度，供給限縮拉動當地鋼價正向發展；亞洲進入傳統淡季需求疲軟，越南和發與河靜鋼廠相繼下調熱軋新盤價格。
受歐盟、日本等貿易保護措施衝擊，國際鋼鐵貿易失序風險加劇，針對國外鋼材非理性低價擴大轉銷台灣的行為，中鋼持續密切關注並加速貿易救濟措施，以維護國內鋼鐵產業健全發展。
中鋼指出，國內鋼鐵流通行情隨亞洲鋼價走跌，終端需求低迷加劇買盤觀望氣氛，為順應行情並協助下游客戶爭取訂單，8月盤價全面調降，期待產業上下游共同努力，因應短期鋼市調節周期。
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