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IWG2026全球高峰會 劉柏君講談促性平再進化

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
台灣運動好事協會執行長劉柏君於IWG2026全球高峰會演講。台灣運動好事協會／提供
台灣運動好事協會執行長劉柏君於IWG2026全球高峰會演講。台灣運動好事協會／提供

2026世足賽

國際女性與運動工作小組（IWG）2026全球高峰會於9日至11日在英國伯明罕舉行，台灣運動好事協會執行長劉柏君也率團隊前往，並於會中講談「突破之後：國際女性與體育運動的下一步」。

劉柏君以台灣首位女性棒球裁判的身分開場。她回顧過去20年，在球場上遭遇了堪稱「性別歧視教科書」般的各種挑戰，包括排擠、霸凌與孤立。她更首度透露，自己曾為了抵抗性騷擾，發生過兩次肢體衝突。一次在球場上，一次在飯店房間裡。

擁有空手道黑帶的劉柏君成功捍衛了自己，她幽默地說：「別擔心，這兩場架我都打贏了，讓我父母為我付的空手道學費值回票價。」儘管遭遇重重惡意，她從未想過因為性別而離開球場。她之所以死守在球場上，是因為一個強大的信念：「只要女孩能看見榜樣，她就也能做到。」

她的堅持，是為了讓其他女孩看見場上有女性的身影，進而一起打破傳統「不允許穿裙子（女性）上場」的舊規則。不過當媒體大肆報導她打破職場天花板時，現實環境並未改變。最讓她感到挫折的是，當她努力倡議體育性別平權時，人們的反應卻是：「因為妳是劉柏君，所以妳是例外。」

2019年獲得國際奧委會女子與體育世界獎座後，劉柏君意識到必須肩負更大責任。隨後參加 IWG 2022 奧克蘭會議更徹底拓展了她的視野。她意識到：「我們必須轉變觀念，不能再只是慶祝『第一位』和『唯一』的成就，而是必須確保平權的『永續性』與『結構性』。」

面對自己在正式體育協會中沒有職位與權力的困境，具備社工專業背景的劉柏君決定「創造一個自己想看到的世界」。她創立了「台灣運動好事協會」與「台灣女子體育運動協會」，當時台灣甚至沒有女子相關的體育組織，她從組織內部推動導師計畫與安全保護和「安全運動政策」機制。

計畫剛推出時，飽受外界懷疑，但在推行五年後，交出了極度耀眼的成績單：在他們所帶領的第一批壘球女孩們，有高達80%成功入選了國家青年隊，並且有80%獲得了大學體育獎學金，而她們多來自弱勢家庭。

這份亮眼的成績單，讓各體育協會主動邀請她們分享安全運動政策，中華民國壘球協會更主動邀請她將服務擴展至所有壘球隊伍。目前台灣有29個體育組織與團體簽署了《布萊頓暨赫爾辛基宣言》，讓台灣成為全球簽署該宣言組織數量最多的國家。

劉柏君也提到，過往當她得知印度邦加羅爾（Bangalore）與孟加拉等地的女孩可以打籃球，卻不被允許擔任教練或裁判時，她感到極度氣憤，並決定發起募資，親自帶領包含防護員、拳擊與空手道教練的台灣女性團隊前往當地援助。

劉柏君對當地女孩傳遞了霸氣的訊息：「妳們值得擁有這一切！既然你們國家不給妳們擔任教練或裁判的機會，我們姊妹們自己建。」之後由劉柏君帶領的運動好事協會，成功幫助六名女孩取得亞太區籃球教練執照，其中一人更因此在當地學校獲得了教練工作。

劉柏君強調，「投資女孩就是投資家庭，這是最好的投資」。接下來她將在吉隆坡舉辦女子棒球錦標賽，串聯印尼、馬來西亞、孟加拉與巴基斯坦等國的女性運動員。她呼籲所有人立刻採取行動，當突破框架成為日常，所有人都能變得更好。她以此作為結語：「堅強的女性，更美好的世界。」

台灣運動好事協會執行長劉柏君於IWG2026全球高峰會演講。台灣運動好事協會／提供
台灣運動好事協會執行長劉柏君於IWG2026全球高峰會演講。台灣運動好事協會／提供

英國 劉柏君

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