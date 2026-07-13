快訊

「侏羅紀公園」山姆尼爾驟逝！曾爆罹癌享壽78歲 家屬悲痛證實死訊

22歲女大生劇烈腹痛急診「痛到以為盲腸炎」竟是每周兩次速食外送惹禍

黃仁勳愛店「花娘小館」事故！員工操作卡式爐瓦斯爆炸 燙傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

基米攜集團軍亮相亞洲生技展 秀「一站式精準醫療」護城河

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

基因定序大廠基米（4195）13日宣布，將率領集團成員盛大亮相「BIO Asia-Taiwan 2026（亞洲生技大展）」，展現成軍新氣象。基米表示，該公司今年以「Your Bright Future Starts From GENOMICS」為核心主軸，不僅慶賀正式掛牌創新板上市、邁入資本市場新里程碑，更全面展示集團在精準醫療與生技CDMO領域的深度佈局與強勁的綜效實力。

基米指出，此次展會基米採取「生技艦隊」戰略，攜手旗下專注新藥開發的「萊斯特生醫」，以及高階生醫設備服務商「康斯達精密」聯合參展，彰顯該公司從深耕多年的科學研究與臨床應用，跨足到高門檻的新藥開發，建構出極具競爭力的完整生醫價值鏈。

基米表示，集團旗下專注新藥研發的潛力新星—萊斯特生醫，日前成功完成種子輪募資，由宇斻管顧（Mosaic Venture Lab）領投，並獲得國家發展基金配投支持，顯見資本市場對萊斯特商業潛力與研發含金量的高度認可。此次展會萊斯特將展示其新型抗生素、帕金森氏症新藥與多肽減肥新藥的最新研發進展；其中，最具市場潛力的新型抗生素已完成美國臨時專利申請，預計2027年有望提出一期人體臨床試驗（IND）申請，搶攻全球抗藥性危機與高齡神經退化性疾病市場。

基米表示，首次亮相的康斯達精密，於今年初順利取得財團法人全國認證基金會（TAF）認證，具備多項高階醫療及生技設備的維修、校正與驗證核心技術。母公司基米則將展示獨家的「一站式全方位解決方案」，包括科研與臨床的整合，提供從核酸合成到多代定序，再到蛋白體學的高端服務；以及定序分析與製造並進，結合高階分析實驗室與符合國際規範的合成工廠。

基米指出，受惠多體學服務、臨床基因檢測、合成服務及儀器代理等四大核心業務穩健發展，基米今年上半年合併營收達3.2億元，年增3.15%。展望未來，總經理江俊奇表示，將以「精準醫療」與「CRDMO」作為推升營運的雙引擎核心動能。短期將深耕技術優化，並跨足寵物精準檢測醫療藍海，同時藉由多體學應用支持生物資料庫建置，掌握再生醫療法規下的設備與儀器需求商機。

至於中長期，基米表示，將全面接軌國際規章，鎖定亞太區新藥與疫苗開發的差異化長尾市場，致力將基米打造為亞太區不可取代的基因定序與多體學核心基地。

萊斯特 生技 資本市場

延伸閱讀

大成集團「GOMO 固牧寵糧」打造完整寵物營養生態圈　「嚴選GEITUI大雞腿」榮獲第一屆臺灣寵物好食評選肯定

LED 廠衝高值化布局

日本國際拓銷成果亮眼 接力布局工業裝配智慧物流商機

家碩營收／6月1.47億、雙位數成長 機台出貨動能漸入佳境

相關新聞

柯俊斌：光陽外銷110國 阿根廷速克達市占連6年第1

光陽（KYMCO）董事長柯俊斌今天表示，目前台灣機車保有量有1468萬輛，其中實際仍在使用的機車超過1310萬輛，機車族...

青安3.0婚育加貸設排富門檻！網質疑：是在救年輕人還是救房市

青年安心成家購屋優惠貸款（青安3.0）傳出將於8月正式上路，新制除新增排富條款外，也規劃依婚姻及生育狀況提高貸款額度，並將利率補貼延長至最長7年。不過消息曝光後，PTT網友討論焦點卻不在優惠內容，而是質疑政策是否真能協助青年買房，甚至認為更像是在支撐房市與建商，引發正反兩派激烈交鋒。

日本國際拓銷成果亮眼 接力布局工業裝配智慧物流商機

臺南市政府經濟發展局持續協助在地企業拓展國際市場，今年率領本市8家特色業者參加2026東京國際禮品及家居品展，積極開拓海外商機，依各參展業者展後評估，預估一年可望創造新臺幣2億2,833萬元潛在商機。

南市8業者進軍東京國際禮品展 可望創逾2億2000萬商機

台南市政府經濟發展局持續拓展國際市場，近日率領本市8家特色業者參加2026東京國際禮品及家居品展，依各參展業者展後評估，預估一年可望創造2億2833萬元潛在商機。

一表看捷運末端站房價 淡水站3字頭最親民、南勢角站五年漲幅破六成

永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近五年雙北捷運末端站周邊500公尺內中古屋平均單價變化。數據顯示，淡水信義線的「淡水站」平均單價僅3字頭，價格最為親民；中和新蘆線的「南勢角站」則以破六成的驚人漲幅，高居各線末端站之冠。

台芬文化節吸五萬人次參加 芬蘭民眾愛上鹹酥雞、珍奶

為響應「台灣文化在歐洲2026」，由外交部、原住民族委員會指導、文化總會主辦的第二屆「F:F:F-Formosa ： Finland ： Fest.」台芬文化節（下稱F:F:F台芬文化節）11日於赫爾辛基納林卡廣場（NARINKKATORI）熱鬧登場。現場湧入逾五萬人次一同參與這場台芬盛宴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。