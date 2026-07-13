基米攜集團軍亮相亞洲生技展 秀「一站式精準醫療」護城河

基因定序大廠基米（4195）13日宣布，將率領集團成員盛大亮相「BIO Asia-Taiwan 2026（亞洲生技大展）」，展現成軍新氣象。基米表示，該公司今年以「Your Bright Future Starts From GENOMICS」為核心主軸，不僅慶賀正式掛牌創新板上市、邁入資本市場新里程碑，更全面展示集團在精準醫療與生技CDMO領域的深度佈局與強勁的綜效實力。

基米指出，此次展會基米採取「生技艦隊」戰略，攜手旗下專注新藥開發的「萊斯特生醫」，以及高階生醫設備服務商「康斯達精密」聯合參展，彰顯該公司從深耕多年的科學研究與臨床應用，跨足到高門檻的新藥開發，建構出極具競爭力的完整生醫價值鏈。

基米表示，集團旗下專注新藥研發的潛力新星—萊斯特生醫，日前成功完成種子輪募資，由宇斻管顧（Mosaic Venture Lab）領投，並獲得國家發展基金配投支持，顯見資本市場對萊斯特商業潛力與研發含金量的高度認可。此次展會萊斯特將展示其新型抗生素、帕金森氏症新藥與多肽減肥新藥的最新研發進展；其中，最具市場潛力的新型抗生素已完成美國臨時專利申請，預計2027年有望提出一期人體臨床試驗（IND）申請，搶攻全球抗藥性危機與高齡神經退化性疾病市場。

基米表示，首次亮相的康斯達精密，於今年初順利取得財團法人全國認證基金會（TAF）認證，具備多項高階醫療及生技設備的維修、校正與驗證核心技術。母公司基米則將展示獨家的「一站式全方位解決方案」，包括科研與臨床的整合，提供從核酸合成到多代定序，再到蛋白體學的高端服務；以及定序分析與製造並進，結合高階分析實驗室與符合國際規範的合成工廠。

基米指出，受惠多體學服務、臨床基因檢測、合成服務及儀器代理等四大核心業務穩健發展，基米今年上半年合併營收達3.2億元，年增3.15%。展望未來，總經理江俊奇表示，將以「精準醫療」與「CRDMO」作為推升營運的雙引擎核心動能。短期將深耕技術優化，並跨足寵物精準檢測醫療藍海，同時藉由多體學應用支持生物資料庫建置，掌握再生醫療法規下的設備與儀器需求商機。

至於中長期，基米表示，將全面接軌國際規章，鎖定亞太區新藥與疫苗開發的差異化長尾市場，致力將基米打造為亞太區不可取代的基因定序與多體學核心基地。