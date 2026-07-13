日本國際拓銷成果亮眼 接力布局工業裝配智慧物流商機

臺南市政府經濟發展局持續協助在地企業拓展國際市場，今年率領本市8家特色業者參加2026東京國際禮品及家居品展，積極開拓海外商機，依各參展業者展後評估，預估一年可望創造新臺幣2億2,833萬元潛在商機。

而為將海外拓銷經驗薪火相傳，市府13日舉辦成果分享會，邀請參展業者漢菓方、喜又見及矜輝實業展示特色產品，分享赴日拓銷成果與市場交流經驗；同時宣布「2026臺灣國際工業裝配與智慧物流技術展 (ASLE)」正式啟動招商，展現市府持續以國際展覽協助企業「走出去」，並透過國際專業展「把買家帶進來」，打造臺南成為鏈結全球市場的重要樞紐。

市長黃偉哲表示，面對全球市場競爭日益激烈，積極拓展海外市場已是企業提升競爭力的重要關鍵。臺南擁有完整且多元的產業基礎，從傳統工藝、食品、茶禮品到環保用品，以及半導體、智慧製造、自動化設備等產業，都具備高度市場潛力與國際競爭力。

市府持續透過參與國際展覽、商務媒合、海外通路鏈結及市場拓銷等多元措施，協助企業掌握國際趨勢、接軌全球市場；另一方面，也積極在臺南辦理國際專業展覽，引進海外買主來臺交流採購，形成「走出去、引進來」雙軌並進的拓銷策略，讓更多優質臺南品牌站穩國際舞臺，持續提升臺南產業的國際能見度與競爭實力。

經濟發展局局長張婷媛表示，參展商對市府提供的展前輔導、展場規劃及買家媒合機制均給予高度肯定，有效提升品牌曝光與商洽成效。成果分享會中，三家參展業者也分享赴日拓銷經驗。「喜又見」運用稻殼、茶葉及碳標籤等環保材料製成無毒客製化文具，並以天然茶香體驗吸引買家；「矜輝實業」首創啞鈴與握力器二合一產品，兼具防滑、可水洗等特色，吸引買家現場試用；「漢菓方」將漢方元素融入巧克力及脆喉糖，透過試吃翻轉大眾對中藥苦澀的刻板印象，獲得買家好評。

業者表示，此次隨市府組團參展，不僅掌握國際市場趨勢，也更深入了解海外買家對高品質、環保永續及多功能產品的需求，對拓展海外市場深具信心，再次展現臺南品牌的國際競爭力。

經發局指出，近年來市府率隊至海外參展成果豐碩，108年起至115年6月止，市府已累積率領本市121家廠商赴海外，促成與181家國際買主進行968場次實體媒合洽談，拓展合作網絡，相關拓銷創造潛在商機累計達新臺幣47億4,067萬元。

延續拓展國際市場成果，市府同步宣布將於2026年10月28日至30日在大臺南會展中心舉辦「2026臺灣國際工業裝配與智慧物流技術展 (Taiwan International Assembly & Smart Logistics Expo，縮寫ASLE)」，聚焦工業裝配、智慧物流及智慧製造整合三大主軸，誠摯邀請國內外相關業者踴躍參展。

市長黃偉哲表示，臺南長期為臺灣重要製造業重鎮，擁有南部科學園區、沙崙智慧綠能科學城及完整工業區聚落，聚集半導體、電子、精密機械、金屬加工、食品加工、生技醫藥及汽車零組件等關鍵產業。近年在中央政策及企業持續投資帶動下，製造業蓬勃發展，對工業裝配、自動化設備、智慧物流及供應鏈整合技術需求快速提升，也奠定臺南發展國際專業展覽的重要基礎。

經濟發展局局長張婷媛表示，ASLE不只是展示最新技術，更希望成為協助企業拓展海外市場的重要平台。目前歐盟正透過總規模超過7,000億歐元的NextGenerationEU計畫，大力推動智慧製造、工廠自動化、智慧物流、數位轉型及低碳製造等投資，帶動相關設備及整體解決方案需求快速成長。本次展覽也將辦理「Next Generation EU Match-making」一對一商務媒合會，邀請東歐買主來臺，協助臺灣企業直接對接歐洲產業升級商機，拓展國際合作版圖。