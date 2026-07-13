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柯俊斌：光陽外銷110國 阿根廷速克達市占連6年第1

中央社／ 台北13日電
光陽董事長柯俊斌。聯合報系資料照
光陽董事長柯俊斌。聯合報系資料照

光陽（KYMCO）董事長柯俊斌今天表示，目前台灣機車保有量有1468萬輛，其中實際仍在使用的機車超過1310萬輛，機車族柯俊斌人口龐大，正是台灣最具特色的生活型態。

2026國際重型機車展今天持續登場，光陽舉辦下半年新車記者會，柯俊斌親自揭幕首度以量產式樣現身的新世代黃牌旗艦跨界越野CV-X45大型重機，並預告最快2027年第1季上市，柯俊斌今天也宣布旗下白牌旗艦旅跑New X-Town ST250上市預購啟動。

柯俊斌指出，KYMCO光陽機車深耕台灣長達60多年，在台灣市場累積保有量已超過508萬輛，代表每天有超過1/3消費者透過KYMCO車款，作為通勤、工作與生活的重要工具。

在外銷市場，柯俊斌指出，KYMCO外銷全球110個國家，其中光陽在阿根廷連續6年拿下速克達市場市占第1；在多明尼加穩居市場前3名；在摩洛哥包括50c.c.速克達或ATV全地形車領域，市場表現佳。

柯俊斌表示，國外代工電車業務順利，美國哈雷電車品牌LiveWire電車，最快8月有機會透過品牌專屬通路正式問市。

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