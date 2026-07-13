台中上半年交屋買氣 西屯力壓北屯摘冠

台中新屋首次交易最熱的區域，竟然不是推案量最大的北屯！台灣房屋根據台中市地政局第一次登記後的第一次買賣資料，統計今年上半年台中市的新屋首度交易，總計共有9,213棟，其中西屯區以2,044棟居冠、北屯區則以1,699棟居次，太平區854棟名列第三，顯示今年上半年台中的交屋買氣以西屯最旺。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，第一次登記俗稱「保存登記」，是指建案完工後，向主管機關正式辦理產權登記並取得權狀，可說是房屋的出生證明。

張旭嵐分析，完成保存登記後進行的第一次買賣，就是新屋落成後的第一手交易。一般來說，新案成屋的首次交易量大，反映的不僅是推案完工量大，也凸顯市場需求熱度，而從數字看來台中上半年的新屋首次交易熱區，幾乎都由重劃區開發熱絡的屯區、海線行政區稱霸。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，今年上半年台中新屋首次交易冠軍由西屯區摘冠，而非長年來推案量最多的北屯區，主要是北屯區今年的新案交屋量較往年略降，加上西屯區的水湳經貿、七期等蛋黃重劃區，先前推出的低總價小宅陸續完工，挾地段優勢拉攏首購族及二代置產族。

陳定中表示，西屯區為現今台中的商業、經貿、交通與行政中樞，生活機能完善，在房市景氣波動之際，吸引買家趁勢回防蛋黃區，使西屯區勇奪新屋首次交易桂冠。