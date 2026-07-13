南市8業者進軍東京國際禮品展 可望創逾2億2000萬商機

台南市政府經濟發展局持續拓展國際市場，近日率領本市8家特色業者參加2026東京國際禮品及家居品展，依各參展業者展後評估，預估一年可望創造2億2833萬元潛在商機。

市府經發局今舉辦成果分享會，邀請參展業者漢菓方、喜又見及矜輝實業展示特色產品，分享赴日拓銷成果與市場交流經驗；同時宣布「2026台灣國際工業裝配與智慧物流技術展 (ASLE)」正式啟動招商。

成果分享會中，三家參展業者也分享赴日拓銷經驗。「喜又見」運用稻殼、茶葉及碳標籤等環保材料製成無毒客製化文具，並以天然茶香體驗吸引買家；「矜輝實業」首創啞鈴與握力器二合一產品，兼具防滑、可水洗等特色，吸引買家現場試用；「漢菓方」將漢方元素融入巧克力及脆喉糖，透過試吃翻轉大眾對中藥苦澀的刻板印象。

經濟發展局長張婷媛表示，台南擁有完整且多元的產業基礎，從傳統工藝、食品、茶禮品到環保用品，以及半導體、智慧製造、自動化設備等產業，都具備高度市場潛力與國際競爭力。市府將持續透過參與國際展覽、商務媒合、海外通路鏈結及市場拓銷等多元措施，協助企業掌握國際趨勢、接軌全球市場。

同時，也積極在台南辦理國際專業展覽，引進海外買主來台交流採購，形成「走出去、引進來」雙軌並進的拓銷策略，讓更多優質台南品牌站穩國際舞台，持續提升台南產業國際能見度與競爭實力。

經發局指出，近年來市府率隊至海外參展成果豐碩，108年起至115年6月止，市府已累積率領本市121家廠商赴海外，促成與181家國際買主968場次實體媒合洽談，拓展合作網絡，相關拓銷創造潛在商機累計達新台幣47億4067萬元。經發局指出，2026台灣國際工業裝配與智慧物流技術展，目前已正式啟動招商（詳細資訊可至本活動官網(https://www.assemblyfair-taiwan.com/)，歡迎相關產業踴躍參展。