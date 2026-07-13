一表看捷運末端站房價 淡水站3字頭最親民、南勢角站五年漲幅破六成

永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近五年雙北捷運末端站周邊500公尺內中古屋平均單價變化。數據顯示，淡水信義線的「淡水站」平均單價僅3字頭，價格最為親民；中和新蘆線的「南勢角站」則以破六成的驚人漲幅，高居各線末端站之冠。

淡水信義線的「淡水站」近五年住宅平均每坪成交單價從23.5萬元成長至30.1萬元，依然是價格最平易近人的末端站，28.1%的漲幅在所有捷運末端站中亦非前段班。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，由於淡水區距離台北市市中心較遠，通勤時間長，成為區域房價上的劣勢。再加上淡水站周遭開發早、住宅多以高屋齡的舊公寓為主、且缺乏具規模的都市更新案，價格因此難有高漲空間。

然而，對於願意「以時間換取空間」的小資族與首購族群而言，淡水區親民的房價極具吸引力。此外，近年淡水的交通機能大幅躍進，除淡海輕軌外，淡江大橋已於今年五月正式通車，淡北道路等聯外建設也如火如荼推進中。隨著生活機能日趨成熟，也讓淡水站成為性價比極高的捷運末端站。

再觀察中和新蘆線的「南勢角站」，2020至2021年平均每坪成交價43.0萬元的單價並不低，但是五年間房價飆漲，漲幅高達64.7%，平均每坪成交單價衝上70.8萬元，不僅超車新店、大坪林等站，成為新北市身價最高的黃金端點站；在雙北所有捷運末端站中，也僅次於台北市市中心的象山、松山、南港展覽館三站。

陳金萍指出，南勢角站雖位於捷運末端站，但是只要4站就能進入台北市市中心，相當方便。且周邊商圈機能成熟，且站點周圍的中古大樓與公寓產品選擇多元，總價門檻對首購族相對友善，具備穩定的自住需求。此外，近年受惠於環狀線通車的串聯效益，有效縮短前往板橋與新莊的通勤時間，持續吸引大量通勤客群湧入，進而推升區域房價跨過70萬元大關。

「迴龍站」和「新北產業園區站」漲勢同樣明顯，五年間每坪成交單價分別上漲52.9%與52.8%。陳金萍說明，迴龍站過去雖被視為蛋白區邊緣，但因鄰近樹林、龜山工業區，本身具備穩定的就業人口與自住剛需。近年在捷運萬大線二期、桃園捷運棕線的「雙軌交會遠景」加持下，預期將從單一線路的末端站，晉升為串聯北北桃的交通核心，強烈的預期心理帶動房價快速上揚。

環狀線「新北產業園區站」的雙軌優勢則正在兌現，該站坐擁機場捷運與環狀線的雙鐵交會紅利，可快速串聯雙北市中心，也能直通桃園國際機場。此外，該站緊鄰新莊副都心核心發展區，近年指標性頂級商辦相繼進駐、產業聚落逐步完備，帶進大量高科技與白領就業人口，房價自然水漲船高。