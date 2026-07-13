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台芬文化節吸五萬人次參加 芬蘭民眾愛上鹹酥雞、珍奶

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」台芬文化節於赫爾辛基納林卡廣場（NARINKKATORI）熱鬧登場。文化總會／提供
「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」台芬文化節於赫爾辛基納林卡廣場（NARINKKATORI）熱鬧登場。文化總會／提供

為響應「台灣文化在歐洲2026」，由外交部、原住民族委員會指導、文化總會主辦的第二屆「F:F:F-Formosa ： Finland ： Fest.」台芬文化節（下稱F:F:F台芬文化節）11日於赫爾辛基納林卡廣場（NARINKKATORI）熱鬧登場。現場湧入逾五萬人次一同參與這場台芬盛宴。

第二屆F:F:F台芬文化節，帶來芬蘭史上第一個台灣主題市集，現場齊聚十多家品牌，豐富內容吸引許多芬蘭民眾駐足。音樂演出則由駐芬蘭大使林昶佐與TAIWANIA同台飆唱打頭陣，及美秀集團、百合花、汝妮Dungi Sapor及芬蘭卡司Shiraz Lane、Jussi 69接續登場。

文化總會副秘書長黃竫蕙表示，第二屆F:F:F台芬文化節，帶來台灣引以為傲的文化、美食與音樂跟芬蘭交朋友，市集開張前已有許多民眾聚集現場，迫不及待迎接活動開始，尤其以FORMOSA NIGHTS攤位的鹹酥雞最受歡迎，開賣一小時就幾乎完售，可見台灣美食魅力無國界。

黃竫蕙說，除了美食，音樂演出也是F:F:F台芬文化節的重頭戲，現場許多芬蘭民眾雖然語言不同，但依舊沈浸在台灣音樂裡，跟著搖擺、哼唱，感受到音樂真的可以跨越國界、跨越語言帶給大家感動。

文總提到，音樂演出由以台灣原住民族音樂為創作核心的TAIWANIA打頭陣，第一首歌曲就帶來台灣經典民謠〈丟丟銅仔〉，跟芬蘭民眾介紹台灣傳統音樂，後續駐芬蘭大使林昶佐驚喜登場，與TAIWANIA同台飆歌，帶來多首閃靈經典曲目，以台灣音樂擁抱重金屬之都赫爾辛基。

音樂演出接續由Shiraz Lane、百合花、美秀集團、汝妮Dungi Sapor及Jussi 69輪番登台演出，芬蘭樂團Shiraz Lane展現滿滿搖滾魅力炒熱氣氛；百合花攜手北管樂手，在全世界重金屬音樂密度最高的赫爾辛基，帶來台灣本土的重金屬樂。

汝妮Dungi Sapor則為讓芬蘭的聽眾感受台灣原住民族文化魅力，演出中特別邀請台下觀眾體驗台灣原住民族傳統圍舞；活動壓軸則由全球最知名的芬蘭搖滾巨星之一Jussi 69帶來多首曲目，他特別在台上感謝台灣及芬蘭，並提到演出當天是他的生日，邀請台下民眾一起慶生。

文總表示，F:F:F台芬文化節吸引許多芬蘭人來到現場體驗台灣文化，包含被芬蘭主流晚報《Iltalehti》評選為2016年度芬蘭人物的創作歌手Saara Aalto，及芬蘭知名KOL也到現場品嚐台灣美食，並大讚：「超喜歡珍珠奶茶！」

文總說，感謝所有參與F:F:F台芬文化節的好朋友，活動已正式落幕，特別感謝中華電信、富邦金控、星宇航空、台南市政府、台灣農林的大力支持，期待透過這次的台芬交流，讓北歐感受到滿滿台灣魅力，也讓兩國距離越來越近。

林昶佐

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