台中新案真實買氣曝 西屯區打敗北屯、太平區排第三

台中新案真實買氣出爐！台灣房屋根據台中市地政局公布第一次登記後的第一次買賣資料，統計今年上半年台中市的新屋首度交易量，總計9,213棟，其中西屯區以2,044棟居冠、推案最多的北屯區則以1,699棟居次，太平區854棟名列第三，顯示今年上半年台中新屋買氣以西屯最旺。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，第一次登記俗稱「保存登記」，是指建案完工後，向主管機關正式辦理產權登記並取得權狀，可說是房屋的出生證明。

而完成保存登記後進行的第一次買賣，就是新屋落成後的第一手交易，其中包含預售時已賣掉的房子。

一般來說，新案成屋首次交易量大，反映的不僅是推案完工量大，也凸顯市場需求熱度，而從數字看來台中上半年的新屋首次交易熱區，幾乎都由重劃區開發熱絡的屯區、海線行政區稱霸。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，今年上半年台中新屋首次交易冠軍由西屯區摘冠，而非長年來推案量最多的北屯區，一來是北屯區今年的新案交屋量較往年略降。

二來西屯區的水湳經貿、七期等蛋黃重劃區，先前推出的低總價小宅陸續完工，挾地段優勢拉攏首購族及二代置產族；且西屯區為現今台中的商業、經貿、交通與行政中樞，生活機能完善，在房市景氣波動之際，吸引買家趁勢回防蛋黃區，使西屯區勇奪新屋首次交易桂冠。

進一步觀察新屋首次交易的所有權人人數，全市總計約9,600人，其中以30-39歲為最大宗，人數逾3,000人，佔比超過3成。其次是40~49歲的2,857人；超過50歲的中高齡買家，也多達2,577人，佔比超過四分之一。

陳定中分析，7、8年級生收入邁入穩定期，是當前購屋市場的主力，重劃區新案總價帶多落在1,500萬上下，符合新青安門檻，加上申貸人的年齡還不算太高，有利於申辦30、40年的長年期房貸，貸款優勢相對鮮明。

且青壯就業族，較偏愛管理服務健全的新社區，因此30~39歲、40~49歲的買家，不僅是新屋首次交易的主力買盤，也是整體房市的最大支撐力量。

前五大新屋首次交易熱區中，西屯區是唯一以40~49歲、50歲以上為主力的區域。由於西屯區的房價水位為台中市最高，消費者需更多時間累積資產，所以買家年齡層也向上位移，以40~49歲居首，甚至有超過600位買家年過半百。

由於八月上路的青安3.0研擬排老，若年齡門檻設在50歲，台中將有超過四分之一的新屋交易買家，恐無緣申貸，西屯更有三分之一以上的買家可能被拒於門外，因此青安優貸方案的調整，可能會對新屋交易市場的買盤結構的造成一陣洗牌。