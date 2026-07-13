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嘉義精華區再掀開發潮 民族國小二期都更基地比一期大2倍

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市核心地段再開發，民族國小二期都更選出建商，圖為示意圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市核心地段再開發，民族國小二期都更選出建商，圖為示意圖。圖／嘉義市政府提供

嘉義市中心精華區再添大型開發案。嘉義市政府推動的民族國小西側二期公辦都市更新案完成實施者評選，共吸引國城建設、春福建設兩家業者投標，經評選後由國城建設取得最優申請人資格。由於二期基地面積約9837平方公尺，約為一期基地4944平方公尺的兩倍，未來開發規模及住宅戶數都可望超越一期，成為嘉義市東區另一項指標性都更案。

市府表示，本案採公開評選方式辦理，由評選委員依據各業者提出的都市更新規劃、開發內容、財務能力、公益回饋及過往實績等項目綜合評分，最終由國城建設獲得最高分，成為最優申請人，後續將依程序辦理公告、議約及簽約。

民族國小西側公辦都更案分兩期開發，一期基地面積4944平方公尺，目前正興建地上15層住宅大樓，共238戶。二期基地面積9837平方公尺，約為一期兩倍，基地過去為吳鳳游泳池所在地，拆除後目前作為停車場使用，市府完成整合作業後正式辦理招商。

市府指出，二期基地土地所有權分屬嘉義市政府、國有財產署及教育部等3個公部門，未來將採都市更新「權利變換」方式開發，由實施者依各地主需求規畫興建。未來民眾購屋後，可依共同持分方式取得土地所有權。

由於基地位處嘉義市中心精華地段，一期建案推出後便受到市場高度關注。房地產人士表示，對面實價登錄已出現每坪逾50萬元的交易，市中心土地稀有，加上近年建材及原物料成本持續攀升，使區域房價維持相對高檔。

基地鄰近文教、生活機能成熟，一期推出後吸引不少司法、醫師、教師等族群關注。隨著二期基地規模擴大，未來規畫戶數可望較一期增加，並將延續一期成果，結合公共設施、人行空間及綠化景觀規畫，持續帶動嘉義市東區都市更新與生活機能提升。

值得注意的是，民族國小西側一期公辦都更同樣由國城建設取得實施權，目前已興建至10樓，預計2028年完工。此次二期再度獲選為最優申請人，未來若順利完成簽約，將由同一開發團隊串聯一期、二期整體規畫，有利於建築風格、公共空間、交通動線及景觀設計的一致性，形成較完整的都市更新街廓。

嘉義 都更 東區

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