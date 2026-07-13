台塑企業14日協商調薪 工會爭取調幅3.66%

喜愛捷運帶來的便捷通勤，但購屋預算有限的消費者，常將目光鎖定在捷運末端站。永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近五年雙北捷運末端站周邊500公尺內中古屋平均單價變化。數據顯示，淡水信義線的「淡水站」平均單價僅3字頭，價格最為親民；中和新蘆線的「南勢角站」則以破6成的驚人漲幅，高居各線末端站之冠。

2026-07-13 13:03