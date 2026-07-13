快訊

不只海神颱風！另一熱帶擾動發展中 氣象署揭預估路徑、影響

郭台銘密會女球友斷不掉！正宮曾馨瑩發聲：有些委屈無法解釋

LINE跳訊息通知「打開沒內容」超多人遇到！官方曝4解法不焦慮

聽新聞
0:00 / 0:00

台塑企業14日協商調薪 工會爭取調幅3.66%

中央社／ 台北13日電
台塑企業14日將與工會協商年度調薪。示意圖／AI生成
台塑企業14日將與工會協商年度調薪。示意圖／AI生成

台塑企業高層將在14日與工會代表召開年度調薪協商會議，預計討論今年調薪方案；在台塑四寶上半年獲利明顯回升下，工會提出調薪3.66%的訴求，市場關注調薪幅度是否高於去年的2%。

台塑企業將於14日與工會代表召開年度調薪協商會議。今年也是台塑企業總裁吳嘉昭接任，台塑企業邁入全面專業經理人經營後的首次年度調薪決策，備受市場關注。

台塑工會今年表態爭取調薪3.66%，希望反映通膨壓力及企業獲利改善情況。去年台塑企業調薪2%，以基層員工平均月薪約新台幣5.9萬元估算，每月平均加薪約1190元。

台塑四寶今年上半年營運回溫，自結稅後獲利合計1084.53億元，較去年同期由虧轉盈。市場關注，在獲利改善及留才需求下，今年調薪幅度是否高於去年。

台塑四寶 吳嘉昭

延伸閱讀

台塑四寶大反攻 上半年大幅由虧轉盈 + 第3季旺季回歸 三檔漲停亮燈

學術研究費加薪2千元 工會揭無證代理教師被「打8折」：過時規定

台股盤中漲逾600點 台積電領漲台塑四寶攻高

Q2企業獲利推測年增近三成…美股財報季 面臨三大考驗

相關新聞

青安3.0婚育加貸設排富門檻！網質疑：是在救年輕人還是救房市

青年安心成家購屋優惠貸款（青安3.0）傳出將於8月正式上路，新制除新增排富條款外，也規劃依婚姻及生育狀況提高貸款額度，並將利率補貼延長至最長7年。不過消息曝光後，PTT網友討論焦點卻不在優惠內容，而是質疑政策是否真能協助青年買房，甚至認為更像是在支撐房市與建商，引發正反兩派激烈交鋒。

每月僅888件！北市住宅交易量創新低、房價卻寫新高

台北市政府13日發布2025年不動產市場年報，去年全市住宅買賣交易僅10,662件，平均每個月僅888件，為實價登錄上路以來最少，較2024年減少近三成。

南市8業者進軍東京國際禮品展 可望創逾2億2000萬商機

台南市政府經濟發展局持續拓展國際市場，近日率領本市8家特色業者參加2026東京國際禮品及家居品展，依各參展業者展後評估，預估一年可望創造2億2833萬元潛在商機。

一表看捷運末端站房價 淡水站3字頭最親民、南勢角站五年漲幅破六成

永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近五年雙北捷運末端站周邊500公尺內中古屋平均單價變化。數據顯示，淡水信義線的「淡水站」平均單價僅3字頭，價格最為親民；中和新蘆線的「南勢角站」則以破六成的驚人漲幅，高居各線末端站之冠。

台芬文化節吸五萬人次參加 芬蘭民眾愛上鹹酥雞、珍奶

為響應「台灣文化在歐洲2026」，由外交部、原住民族委員會指導、文化總會主辦的第二屆「F:F:F-Formosa ： Finland ： Fest.」台芬文化節（下稱F:F:F台芬文化節）11日於赫爾辛基納林卡廣場（NARINKKATORI）熱鬧登場。現場湧入逾五萬人次一同參與這場台芬盛宴。

盤點捷運末端站房價 永慶：淡水站3字頭最親民 南勢角買盤強勁

喜愛捷運帶來的便捷通勤，但購屋預算有限的消費者，常將目光鎖定在捷運末端站。永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近五年雙北捷運末端站周邊500公尺內中古屋平均單價變化。數據顯示，淡水信義線的「淡水站」平均單價僅3字頭，價格最為親民；中和新蘆線的「南勢角站」則以破6成的驚人漲幅，高居各線末端站之冠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。