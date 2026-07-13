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台塑企業14日協商調薪 工會爭取調幅3.66%
台塑企業高層將在14日與工會代表召開年度調薪協商會議，預計討論今年調薪方案；在台塑四寶上半年獲利明顯回升下，工會提出調薪3.66%的訴求，市場關注調薪幅度是否高於去年的2%。
台塑企業將於14日與工會代表召開年度調薪協商會議。今年也是台塑企業總裁吳嘉昭接任，台塑企業邁入全面專業經理人經營後的首次年度調薪決策，備受市場關注。
台塑工會今年表態爭取調薪3.66%，希望反映通膨壓力及企業獲利改善情況。去年台塑企業調薪2%，以基層員工平均月薪約新台幣5.9萬元估算，每月平均加薪約1190元。
台塑四寶今年上半年營運回溫，自結稅後獲利合計1084.53億元，較去年同期由虧轉盈。市場關注，在獲利改善及留才需求下，今年調薪幅度是否高於去年。
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