每月僅888件！北市住宅交易量創新低、房價卻寫新高

台北市政府13日發布2025年不動產市場年報，去年全市住宅買賣交易僅10,662件，平均每個月僅888件，為實價登錄上路以來最少，較2024年減少近三成。

不過去年全市住宅買賣平均交易總價為2,953萬元，則創有實價以來新高，也較2024年上漲3.8%。

另外全市住宅買賣平均單價為83.9萬元/坪，也是歷史新高，較2024年上漲2.6%。

台北市地政局自2012年8月實價登錄制度實施以來，相關資訊已成為民眾買賣房屋最重要的參考依據。為協助民眾各界掌握不動產市場整體發展趨勢，台北市根據實價資料製作不動產市場年報，並定期發布。

根據最新完成的2025年年報統計，2025年北市房地買賣交易量，共13,680件，其中住宅部分僅10,662件，為2013年以來新低。

另外，2025年北市預售屋市場交易量3,883件，較2024年減少37%，不過全市住宅預售屋平均交易總價為4,319萬元，較113年上漲2.5%。全市住宅預售屋平均單價為每坪124.5萬元，較113年上漲1.1%。

此外，2025年坡道平面車位平均價格為269萬元，較113年264萬元，一個上漲5萬元；機械車位(含升降機械及坡道機械車位)平均價格為169萬元，也較113年166萬元，上漲3萬元。

各行政區坡道平面停車位平均價格以大安區332萬元、文山區210萬元；機械停車位平均價格以大安區201萬元最高、文山區130萬元最低。

北市住宅買賣交易量及總額 。 資料來源：台北市地政局

北市住宅買賣平均交易單價。 資料來源：台北市地政局