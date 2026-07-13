快訊

努力7年輸第一天上班菜鳥 日本薪資逆轉掀員工離職潮

獨家專訪！烏克蘭無人機指揮官的戰術經驗分享

115分科物理解答出爐！無人機入題 師評比去年難

聽新聞
0:00 / 0:00

每月僅888件！北市住宅交易量創新低、房價卻寫新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。 記者游智文／攝影
房市示意圖。 記者游智文／攝影

台北市政府13日發布2025年不動產市場年報，去年全市住宅買賣交易僅10,662件，平均每個月僅888件，為實價登錄上路以來最少，較2024年減少近三成。

不過去年全市住宅買賣平均交易總價為2,953萬元，則創有實價以來新高，也較2024年上漲3.8%。

另外全市住宅買賣平均單價為83.9萬元/坪，也是歷史新高，較2024年上漲2.6%。

台北市地政局自2012年8月實價登錄制度實施以來，相關資訊已成為民眾買賣房屋最重要的參考依據。為協助民眾各界掌握不動產市場整體發展趨勢，台北市根據實價資料製作不動產市場年報，並定期發布。

根據最新完成的2025年年報統計，2025年北市房地買賣交易量，共13,680件，其中住宅部分僅10,662件，為2013年以來新低。

另外，2025年北市預售屋市場交易量3,883件，較2024年減少37%，不過全市住宅預售屋平均交易總價為4,319萬元，較113年上漲2.5%。全市住宅預售屋平均單價為每坪124.5萬元，較113年上漲1.1%。

此外，2025年坡道平面車位平均價格為269萬元，較113年264萬元，一個上漲5萬元；機械車位(含升降機械及坡道機械車位)平均價格為169萬元，也較113年166萬元，上漲3萬元。

各行政區坡道平面停車位平均價格以大安區332萬元、文山區210萬元；機械停車位平均價格以大安區201萬元最高、文山區130萬元最低。

北市住宅買賣交易量及總額 。 資料來源：台北市地政局
北市住宅買賣交易量及總額 。 資料來源：台北市地政局

北市住宅買賣平均交易單價。 資料來源：台北市地政局
北市住宅買賣平均交易單價。 資料來源：台北市地政局

北市住宅買賣平均交易總價。 資料來源：台北市地政局
北市住宅買賣平均交易總價。 資料來源：台北市地政局

房價

延伸閱讀

台股48,000點震出少年股神？捧1.4億現金買台中豪宅 網酸：這是家裡有金山

颱風後菜價漲 北市蔬果到貨量減 平均價漲10多元

獨／竹北天坑案建案現況曝光...3房近4000萬 交屋關鍵卡在使用執照核發

颱風後台北果菜市場今蔬菜交易價大漲32% 農糧署估「這時候」菜價趨穩

相關新聞

青安3.0婚育加貸設排富門檻！網質疑：是在救年輕人還是救房市

青年安心成家購屋優惠貸款（青安3.0）傳出將於8月正式上路，新制除新增排富條款外，也規劃依婚姻及生育狀況提高貸款額度，並將利率補貼延長至最長7年。不過消息曝光後，PTT網友討論焦點卻不在優惠內容，而是質疑政策是否真能協助青年買房，甚至認為更像是在支撐房市與建商，引發正反兩派激烈交鋒。

獨／竹北天坑案建案現況曝光...3房近4000萬 交屋關鍵卡在使用執照核發

竹北「天坑案」預計今天下午4時宣判，讓遭起訴的縣長楊文科等12人所涉建案「豐采520」再度成為外界焦點。該建案最新市場行情3房總價已逼近4000萬元，貼近貸款「豪宅線」門檻；目前主體結構雖已完工，但要順利交屋，仍卡在使用執照核發這最後一關，關鍵在於能否完成與周邊社區的鄰損和解程序。

每月僅888件！北市住宅交易量創新低、房價卻寫新高

台北市政府13日發布2025年不動產市場年報，去年全市住宅買賣交易僅10,662件，平均每個月僅888件，為實價登錄上路以來最少，較2024年減少近三成。

房市交易降溫、價格續向上 北市去年實價登錄大數據出爐

台北市政府地政局公布2025年實價登錄大數據分析。整體來看去年房市交易量明顯下滑，房地買賣件數創2013年以來新低，不過住宅及預售屋平均交易總價、單價仍持續攀升，呈現「量縮價揚」趨勢；另一方面，租賃市場維持成長，店面租賃交易量更創下近年新高，反映不同次市場發展態勢出現分化。

大盤跌、營建股就漲！李同榮：資金輪動來了、房市將這麼走

房市趨勢專家李同榮表示，對照近期大盤與營建股走勢，自5月下旬以來近兩個月，驚見營建股竟與大盤呈現明顯逆向走勢，大盤強、營建股弱，大盤下修，營建股則明顯抗跌甚至小漲。

台塑企業14日協商調薪 工會爭取調幅3.66%

台塑企業高層將在14日與工會代表召開年度調薪協商會議，預計討論今年調薪方案；在台塑四寶上半年獲利明顯回升下，工會提出調薪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。