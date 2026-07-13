房市交易降溫、價格續向上 北市去年實價登錄大數據出爐

台北市政府地政局公布2025年實價登錄大數據分析。整體來看去年房市交易量明顯下滑，房地買賣件數創2013年以來新低，不過住宅及預售屋平均交易總價、單價仍持續攀升，呈現「量縮價揚」趨勢；另一方面，租賃市場維持成長，店面租賃交易量更創下近年新高，反映不同次市場發展態勢出現分化。

實價登錄制度自2012年實施以來，已成為民眾買賣房屋的重要參考依據。地政局以2025年實價登錄資料為基礎，並與歷年資料進行比較，從市場總體面及不動產次市場兩大主軸進行大數據分析，希望透過交易量、交易總額及各類市場量價變化，完整呈現房市發展脈絡與趨勢。

從市場總體面觀察，2025年全市買賣案件交易量1萬8,292件，較2024年減少21.86％；租賃案件則在租賃住宅服務產業逐步穩定發展及租賃補貼政策持續推動下，交易件數達2萬1,193件，較2024年增加15.56％。預售屋市場則在2024年創下交易高峰後回落，2025年交易件數4,191件，較2024年減少36.51％。

房地買賣方面，2025年全市交易量1萬3,680件，年減28.12％，並創2013年以來新低；交易總額為4,281億元，年減23.06％，顯示整體房市交易動能明顯降溫。

住宅市場同樣呈現量縮價揚趨勢。2025年住宅買賣交易量10,662件，較年減29.56％，也是2013年以來最低；交易總額3,374億元，年減25.47％。不過，全市住宅平均交易總價達2,953萬元、平均單價每坪83.9萬元，雙雙創2013年以來新高，分別較2024年上漲3.83％及2.69％。

住宅預售屋市場方面，2025年交易量3,883件，年減37.73％，交易總額1,678億元，年減36.03％。然而平均交易總價達4,319萬元、平均單價每坪124.5萬元，仍分別年增2.59％及1.14％。

商辦租賃市場方面，2025年辦公市場租賃申報交易量960件，其中商辦814件、廠辦146件，分別年減9.76％及9.32％。商辦交易量以松江南京商圈居冠，平均月租金則由信義商圈以每坪3,900元持續領先；廠辦交易仍集中於內科，平均月租金則以南港經貿每坪1,781元居首，並創2013年以來新高。

店面租賃市場則逆勢成長，去年交易量793件，寫2013年以來新高，年增14.27％；平均月租金單價每坪2,786元，年增0.76％。車位市場方面，去年坡道平面車位平均價格269萬元，年增1.89％；機械車位平均價格169萬元，上漲1.81％。各行政區中，坡道平面及機械車位平均價格均以大安區最高，文山區最低。