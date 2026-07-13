營建股逆勢抗跌 李同榮：股房資金輪動、房市回溫契機浮現

台股近期維持高檔震盪，不過營建類股卻走出與大盤截然不同的走勢。房市趨勢專家李同榮指出，自5月下旬以來近兩個月，大盤與營建股呈現明顯「逆向發展」，當大盤走強時，營建股相對疲弱；反而大盤修正之際，營建股展現抗跌甚至逆勢上揚。他認為，這反映出市場已開始出現股房資金輪動，以及投資人預期股市修正有利房市的心理，若股市維持高檔震盪或適度修正，下半年房市可望迎來交易量回溫的重要契機。

李同榮指出，近兩年AI浪潮帶動電子權值股大漲，吸引大量市場資金流向股市，不少原本規劃購屋的民眾，也選擇延後進場，先投入股市追逐報酬，使房市買氣受到壓抑。然而，資產不可能永遠單向上漲，當股市歷經一波漲勢後進入高檔震盪，甚至出現10%至20%的健康修正，市場便會重新進行資產配置，部分原本延後購屋的剛性需求，有機會重新回流房市。

他分析，近期營建股逆勢抗跌，主要可歸納為兩大原因。第一是高檔股房資金輪動效應。股市修正並不代表資金消失，而是資金重新分配，部分獲利了結的資金開始尋求相對穩健的資產配置，房市便成為其中一項選擇。此外，過去不少民眾透過房貸、信貸及融資等方式投入股市，「四貸同堂」現象也可望隨著股市震盪逐漸收斂。

第二則是市場預期股市修正有利房市的心理因素。李同榮表示，營建股反映的不只是建商當前獲利，更重要的是市場對未來房市景氣的期待。當投資人認為股市漲勢趨緩，資金有機會重新流向房市時，營建股往往會比實體房市更早反映市場信心，因此常被視為房市景氣的領先指標。

李同榮進一步將近期股市與營建股走勢分為五個階段。他指出，5月下旬至6月初，大盤大漲逾16%，營建股僅小幅上揚約2%，反映市場資金高度集中AI及電子股；6月初至中旬，大盤短線回檔約7%，營建股反而逆勢上漲約4%，成為最明顯的資金輪動訊號。

隨後6月中旬至下旬，大盤重新反攻逾10%，營建股則同步回落，顯示市場資金再次回流電子權值股；6月底至7月初，大盤與營建股同步整理，市場觀望氣氛升高；而7月初至近期，大盤再度修正約3.5%，營建股則幾乎持平，展現相對抗跌力道，也讓市場重新燃起對房市交易回溫的期待。

李同榮認為，從這五個階段可清楚看出，當股市大漲時，營建股漲幅往往落後；反之，股市修正時，營建股則展現抗跌甚至逆勢上漲特性，反映股市與房市之間的資金輪動已逐步形成。

不過，他也強調，股市修正是否有利房市，仍須區分修正性質。若如1990年股災或2008年金融海嘯等系統性崩跌，股市與房市恐同步重挫；但若只是高檔10%至20%的健康修正，在國內經濟與GDP仍維持穩健成長下，反而有助於資金重新配置，使部分停留股市的資金逐步回流房市。

他指出，股市並非房市的敵人，而是房市景氣循環的重要先行指標。股市先創造財富效果，再進入整理，資金開始輪動，接著房市交易量率先回升，最後房價才逐步止跌，形成新的股房循環。

展望下半年房市，李同榮表示，市場最值得期待的並非房價立即反彈，而是交易量率先回溫。只要房價適度修正至合理水準，加上股市維持高檔震盪，部分獲利資金、遞延購屋需求及長期資產配置資金，都有機會逐步回流房市。一旦成交量恢復，市場信心也將逐步改善，房價可望由今年下半年緩跌，進一步邁向明年上半年止跌築底。

資料來源：吉家網