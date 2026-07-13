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高鐵攜大稻埕夏日節推聯票優惠 指定日車票82折、再抽住宿升等

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵示意圖。圖／聯合報系資料照
台灣高鐵示意圖。圖／聯合報系資料照

「2026大稻埕夏日節」將於7月25日登場，台灣高鐵攜手臺北市政府觀光傳播局推出「搭高鐵．遊大稻埕夏日節」飯店聯票專案，即日起預訂合作飯店並加購指定日期高鐵車票，可享82折優惠，還有機會抽中半價乘車券、飯店房型升等及大稻埕人氣咖啡館雙人下午茶等好禮。

台灣高鐵表示，本次專案適用7月22、23、29、30日，以及8月5、6、12、13日等8個週三、週四指定日期。旅客於合作飯店官網預訂住宿並加購高鐵車票，不限車次即可享82折優惠；若搭乘指定離峰車次，還可參加抽獎，有機會獲得高鐵標準車廂對號座半價乘車券、飯店房型升等及大稻埕人氣下午茶等優惠。

高鐵指出，大稻埕夏日節期間，旅客可漫步迪化街，感受百年商埠風情，品嚐特色美食、欣賞河岸燈飾與夏日活動，以更悠閒的步調體驗台北的人文魅力。

此次合作飯店涵蓋多家北部知名飯店，包括台北晶華酒店，四人成行入住雲天露台客房、含早餐，每人每晚2,519元起，指定日期入住再享延後退房及Uber車資抵用金200元；君品酒店則推出雅緻雙人房每晚7,739元起方案，並贈送大稻埕開蘭茶沉浸式體驗。此外，部分合作飯店也推出入住即享旗袍租借等特色體驗，讓旅客深度感受大稻埕歷史文化。

除大稻埕夏日節專案外，高鐵暑假同步推出「搭高鐵住飯店．房房有禮好驚喜」活動，精選全台17家合作飯店，平日入住即可參加抽獎，有機會獲得高鐵半價乘車券、房型升等及雙人晚餐券等優惠。

高鐵推薦，高雄義大皇家酒店推出山景客房含早餐4,388元起，除加贈孩童早餐2客外，還可升等雅緻家庭房；台南晶英酒店則推出海東家庭客房含早餐6,499元起，贈送安平陶坊「拉坏趣」體驗及豆腐洋行冰品兌換券，並提供1名11歲以下兒童免費入住，為暑期親子旅遊增添更多選擇。

高鐵 大稻埕

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