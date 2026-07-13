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SCFI 結束連10漲 法人：留意第3季旺季修正風險
反應全球海運市場運價動向的SCFI指數，截至上周為止，為3,184.83點，前一周下跌4.2%，其中，美東線周跌1.9%、美西線周跌6.2%、歐洲線周跌2.5%；法人機構表示，SCFI指數結束連續10周漲勢，考量第3季旺季運價走勢修正的風險提升，對海運股後巾看法為中立。
分析師表示，受惠於需求回升，支撐運價持續上漲。政治地緣因素影響供應鏈不穩，以及美國臨時性關稅於7月下旬到期等因素，增加貨主出貨意願，旺季提前於第2季展開。
展望後市，美國線方面，隨7月下旬臨時性關稅引發的搶運誘因逐漸消失、需求成長動能漸緩，加上美西線加班船陸續加入搶市，運價走勢的支撐力道減弱。歐洲線方面，馬士基與赫伯羅德考慮恢復部分航線通行紅海，恐影響市場信心進而導致歐洲線運價走勢承壓。
考量第3季旺季運價走勢修正的風險提升，對海運股後市看法維持中立。
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