快訊

簡立峰專欄／AI變成戰略物資 Anthropic禁令掀地緣角力

11號颱風海神生成 最新路徑、影響出爐

曼谷酒吧惡火釀27死63傷！店門狂噴火舌畫面曝 多人逃廁所反成死亡陷阱

聽新聞
0:00 / 0:00

SCFI 結束連10漲 法人：留意第3季旺季修正風險

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

反應全球海運市場運價動向的SCFI指數，截至上周為止，為3,184.83點，前一周下跌4.2%，其中，美東線周跌1.9%、美西線周跌6.2%、歐洲線周跌2.5%；法人機構表示，SCFI指數結束連續10周漲勢，考量第3季旺季運價走勢修正的風險提升，對海運股後巾看法為中立。

分析師表示，受惠於需求回升，支撐運價持續上漲。政治地緣因素影響供應鏈不穩，以及美國臨時性關稅於7月下旬到期等因素，增加貨主出貨意願，旺季提前於第2季展開。

展望後市，美國線方面，隨7月下旬臨時性關稅引發的搶運誘因逐漸消失、需求成長動能漸緩，加上美西線加班船陸續加入搶市，運價走勢的支撐力道減弱。歐洲線方面，馬士基與赫伯羅德考慮恢復部分航線通行紅海，恐影響市場信心進而導致歐洲線運價走勢承壓。

考量第3季旺季運價走勢修正的風險提升，對海運股後市看法維持中立。

延伸閱讀

AI改寫航空貨運生態 旺季延續至第4季

航空雙雄 迎貨運大旺季…Q4運價可望再攀峰

中國將公布第2季GDP 法人預測較第1季放緩

美股ETF投資熱度升溫 00662上季以來受益人成長39% 反映 AI 題材火熱

相關新聞

青安3.0婚育加貸設排富門檻！網質疑：是在救年輕人還是救房市

青年安心成家購屋優惠貸款（青安3.0）傳出將於8月正式上路，新制除新增排富條款外，也規劃依婚姻及生育狀況提高貸款額度，並將利率補貼延長至最長7年。不過消息曝光後，PTT網友討論焦點卻不在優惠內容，而是質疑政策是否真能協助青年買房，甚至認為更像是在支撐房市與建商，引發正反兩派激烈交鋒。

獨／竹北天坑案建案現況曝光...3房近4000萬 交屋關鍵卡在使用執照核發

竹北「天坑案」預計今天下午4時宣判，讓遭起訴的縣長楊文科等12人所涉建案「豐采520」再度成為外界焦點。該建案最新市場行情3房總價已逼近4000萬元，貼近貸款「豪宅線」門檻；目前主體結構雖已完工，但要順利交屋，仍卡在使用執照核發這最後一關，關鍵在於能否完成與周邊社區的鄰損和解程序。

大盤跌、營建股就漲！李同榮：資金輪動來了、房市將這麼走

房市趨勢專家李同榮表示，對照近期大盤與營建股走勢，自5月下旬以來近兩個月，驚見營建股竟與大盤呈現明顯逆向走勢，大盤強、營建股弱，大盤下修，營建股則明顯抗跌甚至小漲。

高鐵攜大稻埕夏日節推聯票優惠 指定日車票82折、再抽住宿升等

「2026大稻埕夏日節」將於7月25日登場，台灣高鐵攜手臺北市政府觀光傳播局推出「搭高鐵．遊大稻埕夏日節」飯店聯票專案，即日起預訂合作飯店並加購指定日期高鐵車票，可享82折優惠，還有機會抽中半價乘車券、飯店房型升等及大稻埕人氣咖啡館雙人下午茶等好禮。

王品牛排「國王節」開跑 名字有王或玉字邊 送龍蝦＋龍虎斑

學生放暑假，大人也有專屬快樂，王品牛排即日起至8月31日期間，推出平日限定的「國王節」活動，平日到店內用2客套餐，凡姓名有「王」或「玉」字邊任一字，例如王、玉、瑋、瑩、琳、珊、瑞、玲、瑜、珍等，可享價值超過千元的「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份，歡迎粉絲上班日到「王品牛排」享受國王級款待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。