SCFI 結束連10漲 法人：留意第3季旺季修正風險

竹北「天坑案」預計今天下午4時宣判，讓遭起訴的縣長楊文科等12人所涉建案「豐采520」再度成為外界焦點。該建案最新市場行情3房總價已逼近4000萬元，貼近貸款「豪宅線」門檻；目前主體結構雖已完工，但要順利交屋，仍卡在使用執照核發這最後一關，關鍵在於能否完成與周邊社區的鄰損和解程序。

2026-07-13 08:55