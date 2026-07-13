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王品牛排「國王節」開跑 名字有王或玉字邊 送龍蝦＋龍虎斑

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
即日起至8月31日，凡姓名有「王」或「玉」字邊任一字，平日到店內用2客套餐，可享價值超過千元的「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份。王品集團/提供
即日起至8月31日，凡姓名有「王」或「玉」字邊任一字，平日到店內用2客套餐，可享價值超過千元的「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份。王品集團/提供

學生放暑假，大人也有專屬快樂，王品牛排即日起至8月31日期間，推出平日限定的「國王節」活動，平日到店內用2客套餐，凡姓名有「王」或「玉」字邊任一字，例如王、玉、瑋、瑩、琳、珊、瑞、玲、瑜、珍等，可享價值超過千元的「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份，歡迎粉絲上班日到「王品牛排」享受國王級款待。　

暑假時光，學生開心放假休閒，辛苦的上班族也能享有「國王級」享受，「王品牛排」推出夏季全新個人饗宴主餐「松露嫩煎犢牛肋排」，選用肉質細嫩的犢牛肋排，高溫煎炙鎖住肉汁，帶有焦香松露氣息，佐以酸甜焦糖蘋果，完美平衡脂香。「法式海鮮盤」以厚實的海大蝦搭配酥脆羽衣甘藍，佐以彈牙嫩煎鮑魚、清新柚香的細嫩鮭魚，一盤滿足海鮮控的渴望。餐前沙拉新增「經典牛舌蘿美沙拉」，結合厚切牛舌與鮮脆蘿美生菜，搭配蜂蜜油醋醬，爽口開胃。

即日起至8月31日期間，王品牛排推出限定「國王節」活動，凡姓名有「王」或「玉」字邊任一字，例如王、玉、瑋、瑩、琳、珊、瑞、玲、瑜、珍等等，平日到店內用2客套餐，即款待價值超過千元的「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份，無痛升級海陸饗宴。

「王品牛排」今年也再度以高品質的服務，獲得業界指標大獎「臺灣服務業大評鑑」的金牌獎肯定，秉持品牌精神「只款待心中最重要的人」，持續升級餐點、空間與服務細節，為每位到訪的賓客打造專屬的精心時光。

王品

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