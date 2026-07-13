大盤跌、營建股就漲！李同榮：資金輪動來了、房市將這麼走

房市趨勢專家李同榮表示，對照近期大盤與營建股走勢，自5月下旬以來近兩個月，驚見營建股竟與大盤呈現明顯逆向走勢，大盤強、營建股弱，大盤下修，營建股則明顯抗跌甚至小漲。

李同榮表示，近期營建股與大盤逆向，並非偶然，而是資金輪動與市場預期共同作用的結果。當大盤進入高檔震盪或適度修正，部分獲利資金、遞延購屋買盤及長期配置資金便會逐步回流房市，營建股則率先反映這項變化。

2026年下半年房市最值得期待的，不是房價立即止跌，而是交易量率先回溫；一旦成交量恢復，市場信心將逐步改善，房價便可望由下半年緩跌進入明年上半年的止跌階段。

李同榮表示，近期大盤與營建股的逆向走勢，可清楚看出股房資金輪動五個階段：

第一階段：股市強漲，營建溫和走升（5/20～6/03）

加權指數由39,967點大漲至46,459點，漲幅高達16.24%；營建股僅由448.92點上漲至458.42點，微漲2.1%。顯示AI與電子權值股吸引市場大量資金，營建股雖同步上揚，但漲幅明顯落後，房市買盤仍以觀望為主。

第二階段：股市急跌，營建逆勢上漲（6/03～6/11）

加權指數短短一周由46,459點跌至43,149點，跌幅達7%；營建股卻逆勢由458.42點上漲至477.04點，漲幅4%。這是近期最明顯的逆行現象，反映部分股市獲利資金開始重新配置，營建股率先受惠。

第三階段：股市再攻，營建再度走弱（6/11～6/22）

大盤迅速由43,149點反彈至47,741點，大漲10.64%；營建股則由477.04點回落至462.34點，下跌3%。資金重新回流電子與AI權值股，營建股再度落後，房市觀望氣氛仍未完全消除。

第四階段：高檔整理，股房同步整理（6/22～7/01）

加權指數由47,741點微跌至47,018點，跌幅約1%；營建股由462.34點微跌至458.71點，跌幅約0.7%。雙方同步進入高檔整理，市場觀望氣氛升高，資金暫時等待新的方向。

第五階段：大盤修正，營建股展現抗跌（7/01～7/09）

加權指數由47,018點跌至45,354點，跌幅3.54%；營建股則由458.71點微幅回落至458.39點，幾近平盤。相較於大盤明顯修正，營建股展現相對抗跌力道，顯示市場開始預期房市交易量有機會逐步回溫，資金輪動現象再度浮現。

李同榮分析近期營建股與大盤逆向發展，主要有兩大原因：

一、高檔股房資金輪動效應

近兩年AI浪潮帶動電子權值股大漲，吸引大量資金流向股市，也使不少原本規劃購屋的民眾延後進場，希望先參與股市行情，因此房市交易量受到壓抑。

然而，市場沒有永遠上漲的資產。當股市經過一波大漲後，若進入高檔震盪或10%至20%的健康修正，市場便會重新進行資產配置。

在房價適度修正前提下，部分遞延的剛性購屋需求開始回流房市。因此，股市修正並不代表資金消失，而是資金重新分配與輪動。至少，四貸同堂入股現象就會收斂很多。而營建股因最能反映市場對房市未來的期待，往往比實體房市更早出現止跌回穩的訊號。

二、市場預期股市修正有利房市心理

營建股反映的不只是建商目前獲利，更重要的是市場對未來房市景氣的期待。投資人普遍認為，若資金長期過度集中股市，房市交易量自然受到排擠。

反之，只要股市進入整理，部分資金便有機會重新流向房市，交易量也可望逐步回溫，當然前提是房價也須適度修正到合理進場時機。

營建股上漲，不一定代表房價立即上漲，而是市場信心增強，開始預期投入股市局部剛需買盤資金會回流房市，成交量將會率先回溫。其實，在近期股市震盪下跌時，前線作業者已明顯感受到，那些遞延剛需暫時將買房換房。

李同榮表示，許多人認為股市下跌一定拖累房市，其實必須區分修正的性質。如果像1990年股災或2008年金融海嘯般的系統性崩跌，確實可能造成股房雙殺，但在目前GDP相當強勁增長下，這種股房雙崩機率相當小。

若股市只是高檔10%至20%的健康修正，反而有助於資金重新配置，使原本停留在股市的部分資金逐步回流房市。股市不是房市的敵人，而是房市景氣循環的先行指標。股市先創造財富效果，再進入震盪整理，資金開始輪動，最後由房市交易量率先回升，下修中房價由緩跌再逐步止跌階段，形成新的股房循環。

近期營建股與大盤走勢逆行圖。李同榮／提供