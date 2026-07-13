獨／竹北天坑案建案現況曝光...3房近4000萬 交屋關鍵卡在使用執照核發

竹北「天坑案」預計今天下午4時宣判，讓遭起訴的縣長楊文科等12人所涉建案「豐采520」再度成為外界焦點。該建案最新市場行情3房總價已逼近4000萬元，貼近貸款「豪宅線」門檻；目前主體結構雖已完工，但要順利交屋，仍卡在使用執照核發這最後一關，關鍵在於能否完成與周邊社區的鄰損和解程序。

「豐采520」正式登記案名為「豐采」，基地面積約4267坪，位於竹北市光明六路，採四面臨路完整街廓開發，規畫地下6層、地上25至32層雙塔建築，總戶數890戶，其中住宅425戶、商辦465戶，並規畫大型商場，整合住宅、商辦、百貨及酒店公寓等複合機能，是竹北近年規模最大的開發案之一。

該案原主打五星級商辦、酒店公寓與百貨商場複合開發概念，鎖定高端商務及居住客群。豐邑機構表示，「豐采」主體結構已完成，但完工後仍須經主管機關現勘、安全檢驗及取得使用執照，完成相關程序後才會啟動交屋，屆時將通知承購戶。

儘管「天坑」爭議持續受到關注，但市場行情未明顯受到影響。根據實價登錄資料，該案近1年成交均價約每坪88.14萬元，最高成交單價達每坪88.58萬元，目前市場待售約30件，1房含車位總價逼近2000萬元，3房產品總價更接近4000萬元，已貼近貸款「豪宅線」門檻。

該案因天坑事件停工近2年，復工後地下層施工已完成，至今未再發生坍塌等天坑事件。針對後續使用執照申請進度，目前鄰損協調針對社區的公設部分已和解。新竹縣府產發處指出，依規定，建案申請使用執照前，須完成與周邊社區的鄰損協議處理，待相關和解程序完成後，才能進一步取得使用執照。

竹北天坑事件後，新竹縣府也強化開挖工程安全管制。產發處說明，依現行規範，基地開挖深度超過13.5公尺，須施作連續壁工程，降低地下水滲入等施工風險，並要求持續監測、公開監測數據，同時由第三方單位監督，確保施工安全。