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客貨運雙喜 星宇、虎航沾光

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

暑假旅遊旺季正式展開，航空四雄迎來全年最旺檔期。華航（2610）、長榮航空（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757），受惠歐洲、美洲長程航線需求強勁、日韓旅遊熱度不減，在客貨兩旺帶動下，法人看好第3季客、貨運同步成長，四雄營運可望續攀高峰。

法人指出，今年暑假旅遊需求優於去年，歐洲航線受惠新航點及旅遊熱潮，載客率維持高檔；美洲線則有商務與旅遊需求支撐，日韓及東南亞仍是國人出國首選。另一方面，AI伺服器、半導體設備及高科技產品持續推升航空貨運需求，形成客、貨雙引擎成長。

長榮航空表示，北美航線需求優於預期，新開航的華盛頓特區航線開出紅盤，7、8月主要航線訂位率均逾85%；歐洲線高艙等需求強勁，平均載客率接近滿班，日韓及東南亞航線平均訂位率也達九成。因應旺季需求，7月起同步增班釜山、神戶及布里斯本等航線。

華航6月合併營收217.61億元，年增28.82%，創單月新高。公司表示，第3季歐美主要航點平均載客率已達九成，亞洲線訂位動能持續增溫，並將增班釜山航線，搶攻暑假旅遊商機。

星宇航空則持續擴大長程航網，8月將開航台北－布拉格航線，10月再新增峇里島航線，進一步提升歐洲及亞洲市場布局。

以日韓市場為主力的台灣虎航，6月平均載客率達91%。展望下半年將持續深化航網布局，9月將新開高雄－石垣島及高雄－小松兩條日本航線。

長榮航空 華航 星宇航空

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