航空雙雄迎貨運大旺季 Q4運價可望再攀峰 營運展望樂觀

AI出貨潮升溫，全球航空貨運迎大旺季。航空業者預期，今年貨運旺季「才剛開始」，在AI基礎建設投資持續擴大、電子業旺季、開學季及年底節慶備貨接力帶動下，第3季艙位供給吃緊，第4季運價可望再攀高峰，長榮航（2618）、華航（2610）等業者可望同步受惠。

外電報導指出，全球企業正加速建置AI資料中心，為趕上美國各地資料中心擴建時程，不少企業願意支付更高運費，將AI晶片、伺服器及機櫃自亞洲空運至北美，推升航空貨運需求與運價同步攀升。

國際航空運輸協會（IATA）統計，5月亞洲飛往北美的航空貨運量年增近20%，遠高於全球航空貨運整體6%的增幅。

物流分析機構Xeneta也指出，6月亞太飛往北美的現貨運價年增36%，顯示AI貨源已成為推升航空貨運市場的最大動能。Xeneta航空貨運主管更直言，「航空貨運市場最大的成長引擎，就是AI」。

航空雙雄的貨運業績已率先反映這波熱潮。長榮航空6月貨運營收66.52億元，年增48.34%；華航6月貨運營收80.85億元，年增51.6%，雙雙繳出亮眼成績單，反映AI、高科技產品及半導體出貨持續挹注營收。

長榮航空表示，美國四大雲端服務供應商Amazon、Google、Meta及Microsoft持續擴大AI設備採購，並要求供應鏈同步提升產能，不論台灣或海外生產基地均持續擴線生產，AI相關產品出貨動能持續增強，將成為下半年航空貨運最重要的成長來源。

華航、長榮航空及星宇航空也一致看好，下半年AI供應鏈、半導體、伺服器、高效能運算（HPC）設備等高價值貨物仍將維持高檔出貨，7月起又有跨境電商、電子業旺季、開學季及生鮮貨運需求接棒，市場正式進入傳統旺季，今年貨運市場將呈現「旺季更旺」的格局。

業者指出，目前台灣出口北美航空貨運每公斤運價約320至350元，雖然近期燃油附加費因油價回落略有調降，但市場真正關注的是艙位供需。目前亞洲出口北美航線運力仍偏緊，若8月備貨需求進一步升溫，AI貨源持續增加，運價仍有上調空間。

另一方面，中東情勢暫時降溫，也有助全球貨運網路恢復正常。國泰航空宣布8月起恢復沙烏地阿拉伯利雅德貨機航班，反映國際航空貨運市場需求仍持續擴大。

市場分析指出，相較過去兩年航空貨運主要受惠跨境電商包裹，如今成長動能已明顯轉向AI基礎建設。由於AI伺服器機櫃、半導體設備等大型貨物多仰賴貨機運輸，而全球貨機運能有限，在AI資料中心持續擴建下，供不應求的情況短期內難以緩解，也讓航空雙雄下半年營運展望更加樂觀。