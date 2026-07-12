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行政治理／南區國稅局長陳慧綺雙箭出擊 注入服務動能

經濟日報／ 邱琮皓
南區國稅局長陳慧綺以自身跨領域背景，帶來新的管理思維。陳慧綺╱提供
南區國稅局長陳慧綺以自身跨領域背景，帶來新的管理思維。陳慧綺╱提供

從推動小規模營業人導入行動支付政策到精進內部法制專業，財政部南區國稅局局長陳慧綺上任後，正一點一滴以自身跨領域背景，持續為南區國稅局帶來新的管理思維，也在推動數位轉型與依法行政的雙重目標下，為第一線稅務服務注入新的改變動能。

商家現身說法 宣導稅制

財政部維持1％營業稅優惠稅率作為誘因，持續推動小規模營業人導入行動支付政策。南區國稅局轄區涵蓋台南、嘉義及屏東、台東、離島澎湖等縣市，幅員遼闊，加上南部小規模營業人數量眾多，因此肩負重要宣導任務，陳慧綺透露，南區國稅局規劃今年辦理三場大型說明會，除了實體說明會，也規劃透過拍攝宣導影片，邀請成功導入制度的商家現身說法。

陳慧綺表示，相較於政府單方面宣導，由實際使用的店家分享經驗，更能讓其他業者理解行動支付導入並不困難，也能減少對制度的陌生感與排斥心理。尤其政策推動的核心並非增加商家負擔，而是讓營業人在符合規範下，仍能維持原有1％的優惠營業稅率，降低店家對政策轉換的不安。

南部地區許多知名小吃店與傳統商家經營者年齡偏高，長期習慣現金收款與傳統經營模式，對於數位支付工具往往抱持保守態度。

陳慧綺說，她觀察到，近年愈來愈多「二代」接手經營，成為政策推動的重要契機，因為年輕世代對於數位工具接受度明顯較高，也更容易理解數位支付對行政效率帶來的改變，例如簡化收款流程、降低人工管理成本，甚至能帶動周邊商家一起跟進，形成整體街區共同轉型的效果。

陳慧綺畢業於輔大法律系，與多數財稅背景出身的同仁不同，也因為這樣特殊的背景，讓她對稅務行政工作有不同思考角度。

她表示，在到任南區國稅局後，相當重視同仁法學理論能力的培養，因為稅務工作雖是以法條執行為主，但依法行政不只是依照法條執行，更重要的是建立足夠的法律論述能力。

協助同仁 提升論述能力

她說，當同仁對法理的理解愈完整，面對案件時便更有信心，也能避免因過度擔心行政責任，而在處理案件時產生不必要的猶豫，落實納保法對納稅者有利及不利事項應一律注意的規定。因此，她推動一系列內部課程，希望透過強化租稅法理論訓練，協助同仁精進更完整的法律思維架構。

談到個人外派南部工作的生活適應，陳慧綺表示，過去在財政部就相當瞭解五區國稅局的業務，到任南區國稅局工作這幾個月，都相當適應，但唯一最難適應的，就是訪視時的車程距離。

她笑說，「原本已經知道南區的轄區很大，但實際在跑地方時，才發現真的好遠」，特別是轄區包含偏鄉山區與離島澎湖，工作移動距離相對較長，這跟過去在北部可以一天排好幾個行程不一樣，常常一整天的時間只能訪視一至兩個地方，但這也讓她放緩腳步，去享受地方人情與豐富美食帶來的不同生活體驗。

國稅局 財政部 營業稅

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