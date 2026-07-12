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點子農場／哀傷科技改寫殯葬業新貌

經濟日報／ 吳仁麟（點子農場創新顧問公司執行長）

那一年，幫媽媽辦完告別式之後，我飛到日本參拜伊賀的不動明王道場，住持上瀧先生幫我安排了追思旅行，造訪伊勢神宮等心靈聖地，也在三重縣山裡的葬儀社辦了一場助念。如今憶當時，除了感謝也好奇，AI時代會如何改變日本和世界各國的殯葬業？

目前全球死亡照護市場規模約1,500億美元。隨著嬰兒潮世代步入生命終章，2030年將逼近2,100億。而人工智慧（AI）衍生的「數位身後產業」更被預估將在十年內成長800億美元。

錢往哪裡流，文明的焦慮就在哪裡。各國回應這場革命的方式，恰好映照出各自的文化性格。

美國是資本先行。目前最成功的公司叫Empathy，做的不是復活逝者，而是替喪親家庭處理遺產、保險與帳號註銷的工作，其核心理念是結合AI與人類的關懷，在人生中最艱難的時刻為個人和企業提供支援。

中國是市場先行。淘寶上「AI復活親人」服務10元人民幣起跳，一張照片就能讓逝者開口說話；哈爾濱一位女士的兒子花100元讓過世的外公「說了幾句話」，讓母親反覆看了幾十遍。但殯葬龍頭福壽園高調押注AI之後，營收反而大跌近三成。

日本則同時進行兩場方向相反的運動。一場是減法：宗教學者島田裕巳提倡「零葬」，不辦告別式、遺體直送火葬場、連骨灰都不領回。日本一場葬禮平均花費500萬日圓，廢墓件數20年翻倍，年死亡人口將在2040年達到170萬的高峰，地方火葬場要排隊兩周。

另一場是加法：「遺影AI」把靈堂上的黑白照片變成會眨眼、會微笑、能用生前聲音對話的數位人，放進客廳的數位相框，全家人的對話還會回饋學習，愈養愈像故人。在日本，AI遺影已經被放進祭壇、納骨堂，甚至元宇宙靈園。

一個社會，一手練習徹底放下，一手練習徹底挽留。這其實是同一道題的兩個解法：當墓與葬禮的傳統形式崩解，思念要往哪裡安放？零葬清空了舊容器，AI提供了新容器。

今天的哀傷科技正站在岔路口：陪伴人整理記憶、好好告別，是誠實的生意；而向哀慟中的人販賣「逝者還在」的幻覺，按月收訂閱費，則遊走在誠實的邊界。劍橋大學一項調查顯示，五成八的人只在死者生前明確同意時才接受數位復活；心理學界也已開始警告，AI分身製造生命延續的幻覺，可能讓人永遠走不出哀傷。

那麼，什麼才是誠實的容器？

日本藝術家松尾公也給過一個答案。他用AI復原亡妻的歌聲，讓她唱歌，這作品後來拿下日本首屆AI藝術大賞，2024年還在台北當代藝術館展過。那不是幻覺，是作品，他沒有假裝妻子還活著，他讓愛變成了可以被聆聽的形式。

900年前的蘇東坡，其實做過同一件事。〈江城子〉是人類最古老的遺影AI：跑在夢的算力上，訓練資料是十年生死兩茫茫的思念。他沒有伺服器，王弗卻活了千年。這或許就是死亡產業在AI時代的終極提醒：技術能延緩遺忘，但真正的數位永生從來不是把人留在演算法裡，而是把愛留在作品裡。

日本三重縣山裡的助念，沒有全息投影，沒有數位分身，只有誦經聲和山風。但媽媽在那一刻離我很近。

AI會改變死亡產業的每一個環節，訃聞、告別式、墓園、供養。但永遠改變不了的，是思念。

美國 日本 死亡

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