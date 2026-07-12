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星宇張國煒親自執飛空山銀首航東京 空山基現身成田迎接

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空張國煒董事長特別執飛首航航班，而空山基老師也親赴成田機場迎接，見證作品真正化為遨遊天際的飛行載體。星宇／提供
星宇航空張國煒董事長特別執飛首航航班，而空山基老師也親赴成田機場迎接，見證作品真正化為遨遊天際的飛行載體。星宇／提供

星宇航空與日本知名藝術家空山基合作打造的首架藝術彩繪機「STARLUX AIRSORAYAMA SILVER」（B-58553）12日正式首航東京，由星宇航空董事長張國煒親自執飛，班機於上午8時43分自桃園國際機場起飛，並於日本時間中午12時43分抵達東京成田機場。空山基也特地前往成田機場迎接，首度親眼見證自己參與設計的藝術機翱翔天際，為雙方跨界合作寫下重要里程碑。

星宇航空表示，為慶祝藝術機首航東京，特別於成田機場62號候機室舉辦啟航活動，邀請旅客共同見證此次藝術與航空結合的重要時刻。除了藝術彩繪機身外，本次聯名計畫也延伸至報到櫃檯、機上備品、安全示範影片及相關周邊設計，打造完整的主題飛行體驗。

依規劃，自10月1日起，「STARLUX AIRSORAYAMA」主題航班將正式投入東京、鳳凰城及布拉格等航線服務。星宇航空也搶先展示主題航班專屬備品，並於現場設置主題拍照裝置，首航旅客可獲得藝術機專屬飄帶、紀念閃卡及限定提袋等紀念品。

張國煒透露，早在合作初期便與空山基相約，要親自把這架藝術機飛到藝術家面前。為了兌現承諾，此次特別擔任首航機長，空山基也親赴成田迎接，見證作品正式化身飛行中的藝術品。張國煒並邀請空山基登機，在機艙內親筆簽名留念，為這架藝術機留下象徵性的藝術印記，雙方也在藝術機前合影，為此次合作留下紀念畫面。

星宇航空指出，本次藝術機以空山基代表性的「未來機械美學」為設計主軸，透過金屬光澤、流線輪廓及液態金屬質感，將A350-1000機身打造成兼具科技感與藝術性的飛行作品。空山基長期以金屬與人類情感的連結為創作核心，而飛機同樣是由金屬打造的精密載具，卻肩負著連結城市、文化與人們情感的重要角色，雙方理念因此不謀而合。

此次「STARLUX AIRSORAYAMA」藝術計畫以A350-1000旗艦客機打造一金、一銀兩架藝術彩繪機，全機配置4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙及270席經濟艙，共350個座位。星宇航空表示，未來將透過機身彩繪、機上備品、安全示範影片及聯名商品等完整設計，讓旅客從登機前到飛行途中，都能感受藝術與航空結合的全新體驗。

張國煒董事長與空山基老師在合作初期便相約，要將這件藝術品親自飛到老師面前。星宇／提供
張國煒董事長與空山基老師在合作初期便相約，要將這件藝術品親自飛到老師面前。星宇／提供

星宇航空張國煒董事長邀請空山基老師於機艙內親筆簽名落款，未來旅客將可於客艙內親眼欣賞大師珍貴簽名。星宇／提供
星宇航空張國煒董事長邀請空山基老師於機艙內親筆簽名落款，未來旅客將可於客艙內親眼欣賞大師珍貴簽名。星宇／提供

空山基老師親臨成田機場迎接這架自己與星宇航空共同打造的藝術機，親眼見證作品化身翱翔天際的飛行藝術。星宇／提供
空山基老師親臨成田機場迎接這架自己與星宇航空共同打造的藝術機，親眼見證作品化身翱翔天際的飛行藝術。星宇／提供

歡慶藝術機首航東京，星宇航空特別於東京成田國際機場62號候機室舉辦啟航活動，邀請旅客共同見證重要里程碑。星宇／提供
歡慶藝術機首航東京，星宇航空特別於東京成田國際機場62號候機室舉辦啟航活動，邀請旅客共同見證重要里程碑。星宇／提供

星宇航空與日本殿堂藝術家空山基合作的 STARLUX AIRSORAYAMA 計劃首架藝術機 STARLUX AIRSORAYAMA SILVER（B-58553），於12日首航東京。星宇／提供
星宇航空與日本殿堂藝術家空山基合作的 STARLUX AIRSORAYAMA 計劃首架藝術機 STARLUX AIRSORAYAMA SILVER（B-58553），於12日首航東京。星宇／提供

東京 張國煒 成田機場 星宇航空

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