重機展湧人潮 光陽攜Kawasaki祭最高3萬元優惠搶市

2026國際重型機車展今（12）日在台北南港展覽館盛大登場，今年展覽首度延長開放至晚間8點，業界看好參觀人潮將在假日全面湧現，預估單日可望突破10萬人次。國內機車龍頭光陽（KYMCO）攜手Kawasaki推出「雙K聯展」，祭出最高3萬元購車金、36期零利率及多項車展限定優惠，吸引大批車迷湧入展區。

2026國際重型機車展受颱風影響延後開展，反而迎來天氣放晴後的賞車熱潮；KYMCO此次與台崎重車Kawasaki共同參展，主展區一口氣展出22款、共26輛紅牌、黃牌及白牌旗艦車款，完整呈現品牌在大型重機、跨界跑旅及都會通勤等不同級距的產品布局，成為今年展場焦點之一。

光陽表示，今年展區依照紅牌、黃牌及白牌三大車系規劃。其中，紅牌由旗艦跑旅AK 575領軍，展現品牌大型重機技術實力；黃牌則集結Xciting VS400、Xciting X350、Downtown GT350及GDink CT等跑旅與跨界車款，滿足不同騎乘需求。

白牌車款則由旅跑車X-Town ST250、上市一個月即突破1,800輛交車的G7、搭載第二代電推系統的RTS R 165，以及上半年銷售冠軍K1 150 ABS等熱門車款領銜展出，從日常通勤、休閒騎乘到長途旅遊一應俱全。

光陽董事長柯俊斌表示，「不怕貨比貨，試了就知道。」他親自為全新白牌旗艦跑旅G7站台背書，強調產品品質與性能經得起市場考驗。根據光陽統計，目前G7訂單中，約43.7%來自北部市場，南部市場需求同樣熱絡，六都合計占比達76.8%，顯示消費者對新世代白牌跑旅接受度相當高。

為搶攻車展商機，KYMCO同步推出多項展場限定優惠，包括AK 575及Downtown GT350最高可享3萬元購車金，Xciting X350及X-Town ST250也祭出1萬元購車金；白牌指定車款最高現折1.1萬元，並加贈重車展限定手機架等精品。

此外，多款車型提供24至36期零利率方案，依不同車款再加贈精品券、行車記錄器及最高1.5萬元精品配件券。「光大重車」也同步推出車展限定iPhone 17抽獎活動，吸引民眾賞車、購車一次滿足。

Kawasaki也推出展期限定購車優惠，即日起至7月17日止，凡購買全系列雙缸車款，即可獲贈7,700元量販店禮券，希望藉由年度重車盛會進一步刺激買氣。

業界指出，今年重車展在暑假檔期登場，加上颱風過後天氣轉晴、人流回籠，以及各品牌祭出歷來少見的大規模優惠方案，可望帶動重機市場買氣升溫，為下半年銷售表現增添動能。

「雙 K 聯展」KYMCO x Kawasaki 展期優惠購車方案超吸睛。光陽提供

颱風後的驚喜！重機展首次展延至晚上八點 猛爆性人潮粗估破 10 萬。光陽提供