家樂福改名「萬家福」！統一憋3年改革 LOPIA店中店可望進駐

摘要 39年家樂福招牌將走入歷史！統一集團3年前接手家樂福後，門市數量下滑、營收停滯，背後竟藏著公平會與法方合約的雙重枷鎖。如今禁令解除，董事長羅智先面對「一人家戶」的終極焦慮，會如何重整？供應鏈洗牌、會員數據戰，加上聯手LOPIA等3大結構性改革，會如何改寫台灣零售業樣貌與消費者形態？

原文時間2026/06/30

你已經準備好，和量販店牆上紅藍雙色的「Carrefour」標誌說再見了嗎？

7月1日，將是陪伴了台灣人39年的家樂福，正式更名的日子。隨著法國品牌總部授權正式到期，由統一集團全面接管的家樂福，將正式揮別外商光環，成為一間100%的台資企業。

未來，家樂福大型量販店將改為「萬家福」，社區超市則將改名為「樂家康」。儘管這兩個名字都被網友吐槽，嫌它們老派又不好記，但在零售業看來，這次改名更該關注的是——

這是統一董事長羅智先布局已久、終於等到「解禁」的關鍵戰役，即將正式開打！

家樂福無作為3年的謎底：

公平會與合約2道手銬同時解除

你可能會好奇：統一不是早在2023年6月就大張旗鼓完成收購、拿下經營權了嗎？為什麼過去3年毫無動靜，遲至2026年才啟動改革？

事實上，這3年的「無為而治」，讓家樂福的財務數字，極為難看。

統一接手後，家樂福總門市從340家一路縮減至302家，量販大店不僅沒有新開，還關了6家；超市與高端超市Mia C'bon在整頓不賺錢的門市後，更淨減少32家。

攤開財報，家樂福的年營收始終在750億元左右原地踏步，對比當年高層曾喊出「超市衝500家、年營收達900億元」的豪言壯語，無疑是一面尷尬的鏡子。

乍看「什麼都沒動」的答案，藏在公平會的裁決書與法國人的合約裡。

原來，2023年家樂福購併案過關時，公平會祭出了附帶8項條件的重手，其中最關鍵的死穴是：「統一超商與家樂福在3年內不得進行聯合採購、不得合併人事。」這道形同手銬的禁令，直到今年6月30日才正式解禁。再加上過去3年，法國家樂福在品牌授權期內，對商品開發與識別仍享有極大的話語權，統一根本無法任意推動大規模的結構重組。 換言之，在7月1日之前，統一只是個「戴著手銬跳舞」的大房東；直到現在，兩道枷鎖即將同時解開，羅智先才算真正拿到了尚方寶劍。

「真正變的不是招牌，而是它的骨架與靈魂！」一位零售業高層向商周直言。

零售業普遍推測，當限制解除、法國基因退場，憋了3年的統一大軍正式進駐，至少有3大結構性改變，會讓台灣消費者很有感：

改變1》聯合採購解禁！

自有品牌併入統一供應鏈

既然公平會「禁止聯合採購」的死線已過，製造業起家的統一，出手第一刀，絕對是調整供應鏈。

前一陣子，已有不少逛家樂福的敏銳消費者發現，原本高CP值的自有品牌衛生紙、冷凍水餃、垃圾袋，都開始買一送一，做各種清倉促銷。原因無他：這些自有品牌並非徹底消失，而是即將被冠上一個新名字——UNI DESIGN。

這不只是換個名稱而已。一位熟悉供應鏈的資深主管向商周透露，這是一場採購系統的「大一統」。

過去，法商家樂福自有一套獨立採購的邏輯；如今，統一集團正以極快的速度，將家樂福的採購流程、供應商名單，一口氣併入統一的零售帝國中。自有品牌更迭、以及統一生產的各項食品迅速占滿更多貨架，應該是消費者最容易察覺到的部分，但它的影響所及，也會擴大到整個供應鏈。

「光是7-Eleven、家樂福量販店和超市店，那個採購總量的規模就很恐怖了！當你到這個程度，跟供應商談判的底氣就完全不一樣了，」該主管分析。

對供應商而言，未來的對手不再是一家「量販店」，而是整個統一體系。這意味著，未來貨架上誰能留下來、誰被清洗出場，遊戲規則恐將全由統一說了算。

改變2》家樂福關1200萬粉專背後：

統一旗下品牌「會員系統串聯」

這幾天，許多人都注意到，家樂福超過1200萬人次追蹤的粉絲團宣布，即將在6月29日停止服務。不僅如此，全台各門市辛辛苦苦養出熟客的Line群組、疫情後經營至今的會員App，也都要全數關閉，換句話說，是真的砍掉重練，與「家樂福」這個名字徹底切割。

「我覺得，這比較像是授權合約要求，而不是統一主動決定，」一位零售業高層分析，「更值得觀察的，是統一的『全通路會員架構』，是不是會趁機建立起來？」

攤開統一目前的零售版圖：超商霸主7-Eleven、藥妝龍頭康是美、咖啡龍頭星巴克，電商還有博客來、Yahoo購物、PChome，如今更要納入家樂福，以及近期大動作戰略投資的日本超人氣超市LOPIA。

「前台的品牌名稱不重要，他不一定要全部叫Open Point會員，這樣的觀感未必更好。他真正可怕的，是後台資料的打通，因為這些通路的消費者，是真的有可能高度重疊！」一位熟悉零售會員系統的專家強調。

他分析，未來光是靠著登錄手機號碼，統一就能精準拼湊出同一個消費者的「生活全景圖」：早上在 7-Eleven買燕麥拿鐵，中午在康是美補美妝，傍晚去家樂福買生鮮，週末去LOPIA斬獲和牛熟食。

當後台大數據串聯完成，統一將擁有全台灣最無法被撼動的消費者預測能力。

改變3》統一超市新布局

LOPIA店中店可望進駐家樂福

4月底，統一宣布入股日系超市LOPIA，在網路社群中掀起熱議。儘管評價兩極，但消費者們最關心的莫過於，這兩家業者加起來，究竟會出現什麼改變？

去年，商周曾獨家專訪LOPIA總經理水元均，他當時就強調：「我們從來沒有把全聯、或是家樂福視為競爭的對象！他們有一些比較大型的店鋪，如果能有個200至300坪的空間，可以讓我們進駐，做為一個店中店的形態，也許會是一個雙贏的局面。」

回頭看，這句話彷彿成了某種商業預言。

近2年，家樂福旗下的Mia C’bon，已經在全台關閉了9間門市，據傳是業績不佳，正在調整體質。其中，有3間門市，都是在Mia C’bon結束營業後，原地點隨即由LOPIA接手。

「如果在家樂福裡面開LOPIA店中店，我覺得非常有機會殺出一條新路！」一位超市業者直言，這2個品牌乍看都是販售生鮮、乾貨和日用品，但是從產地、價格帶到目標客群都完全不同，正好彼此互補。不久的將來，或許家樂福裡頭就會出現LOPIA店中店，販售高檔和牛、生魚片以及各種日系熟食，與家樂福內平價、高周轉率的民生剛需用品相互搭配，讓消費者一站購足。

為省授權費才放棄品牌名稱？

羅智先的終極焦慮：「一人家戶」

多數人都會認為，羅智先放棄「家樂福」這個品牌，是為了省下高昂的權利金。但其實，他曾經對所有媒體透露，改變的關鍵在於一個詞彙——「一人家戶」。

目前，台灣已有近4成的家庭是獨自一個人居住，2人、不婚不生的核心家庭更是主流。當這種「一人家庭」趨勢慢慢成為主流，對主打平價、大份量、一次購足的量販店來說，是非常大的衝擊，甚至必須從頭開始調整它的商品結構和展店策略。如果繼續沿用「家樂福」品牌名，等於有大量的決策，都必須通過法國總部核准，才能開始進行，可能失去改變的先機。

「但如果只是變成小包裝，那就太low了。一人家戶要解決的從來不是『容量』，而是『麻煩』！」一位長年關注日本趨勢的零售專家指出，一個人逛大賣場，痛點從來不只是「包裝太大買不完」，而是下班後好累，想好好吃頓飯，卻不想經歷洗菜、切肉、熬醬汁的漫長麻煩。

有趣的是，這正是LOPIA的核心能力！

他分析，日本超市近年發展出「Home Meal Replacement（替代家庭烹調熟食）」，意思是：在現場分切頂級食材，把當天沒賣完的生鮮邊角料，直接在後場變成熟食便當販售。這套兼顧「降低報廢」與「極大化毛利」的營運精髓，正是台灣傳統量販店過去3年原地踏步時，最缺乏的拼圖，也是統一和LOPIA戰略合作，最大的意義所在。

下一步：日本永旺迷你超市模式

重新定義台灣人如何「回家吃飯」

改名後，家樂福的下一步會怎麼走？

商周採訪多位零售業者，大家的預測高度一致：當量販店式微，統一集團會運用自己經營7-Eleven的關鍵眉角，少開大型店，將家樂福超市變成一隻「介於超商與超市之間」的巷弄新物種。

「關鍵在『家戶廚房』這四個字！」一位超商主管分析，當便利商店已經解決了早餐、午餐與即時需求，晚餐就是統一目前尚未踏足、但勢必要切入的新領域。

而家戶廚房的意思，就是把「做一頓飯之前的麻煩」拆掉——生鮮不一定要完整買回家，可以是已經分切好的；蔬菜不一定要自己洗切，可以是已經處理好的半成品；甚至一頓晚餐，可以是現場做好的熟食組合。

不少業者認為，日本永旺（AEON）旗下的超人氣品牌，被暱稱為「阿公阿嬤購物救星」的My Basket（我的籃子）迷你超市，極有可能成為家樂福的新出路。它小坪數、近住宅、價格比超商便宜、又比傳統超市更近，裡面充斥著精準分裝的蔬果、冷藏熟食與急凍料理，完全鎖定少子化與高齡化的社區核心。

39 年的法商家樂福退場，脫掉了法式外衣，換上統一集團在地盤根錯節的通路鐵血。

羅智先的這些戰略，消費者究竟是否埋單？不妨拭目以待。

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