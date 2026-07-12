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台康乳癌生物相似性藥品EG12014 420毫克劑量獲准在歐盟上市

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台康生技（6589）12日宣布，授權給Sandoz AG銷售的乳癌和胃癌生物相似性藥品Herwenda（EG12014），其420毫克劑量包裝，已經歐洲藥品管理局（EMA）核准於歐盟境內上市。

台康表示，Herwenda 150毫克劑量包裝，已於2023年11月即取得歐盟執委會核准上市；並於今年3月再斯洛伐克完成市場准入、正式上市銷售，為在歐洲首個商業化市場。更在2025年9月收到歐洲藥品管理局上市後變更原有製劑生產廠許可核准函。此外，台康竹北商業化蛋白質原料藥廠同時也經由歐盟實地查核，並同步取得歐盟GMP廠認證。

台康指出，Herwenda適用於治療陽性人類表皮生長因數受體2（HER2陽性）乳腺癌和轉移性胃癌病患，這與EMA批准的原廠對照生物藥物Herceptin之適應症相同。

台康表示，根據原廠羅氏大藥廠2025年財務報告顯示，Herceptin產品銷售額為10.28億瑞士法郎，其中歐洲地區占比約為28%，而Trastuzumab生物相似藥銷售額達69億美元，420毫克劑量包裝占有大多數的歐洲市場，尤其生物相似藥銷售都使用此劑量包裝規格為主要品項。

台康表示，在乳腺癌的病例中，有多達20％的患者表現出HER2蛋白過表達（或HER2基因擴增），導致細胞不受控制地生長和分裂。HER2陽性癌症特別具有侵襲性，對靶向治療具良好反應，該產品上市將進一步在歐洲擴大乳癌和胃癌治療，持續性為醫療保健系統節省資源。

歐盟 台康生技 歐洲

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