能率集團佈局AI機器人 轉投資美國公司推新品

由能率創新（5392）帶領能率亞洲（7777）、佳能企業（2374）及IKKA-KY（2250）共同投資的美國機器人Mantis Robotics，近日發表新一代雙臂工業機器人「MR-X」，鎖定製造、物流、倉儲及智慧工廠應用，進一步擴大能率集團在AI機器人領域的布局。

MR-X採仿生雙臂設計，透過創新的觸覺感知技術，讓機器臂不需要依賴昂貴且易損壞的外部感傳器，就能在近距離內極其敏銳地感知人機互動，確保在與人類工人協作時達到百分之百的安全。

Mantis Robotics預計於2026年展開試點測試，並規劃於2027年底逐步擴大商業出貨。隨著製造業缺工、智慧工廠及實體AI需求升溫，MR-X可望切入傳統工業機器人難以兼顧速度、安全與彈性的應用場域。

繼日前能率集團投資之美國人形機器人業者Agility Robotics規劃透過SPAC方式進入美國資本市場後，加上Mantis推出MR-X，顯示能率集團的機器人布局模式已日益擴大，且所打造之集團共贏生態系已驗證其可行性，並開始產生成績。

未來能率集團將持續運用此一合作模式，由母公司能率創新居中協調、運籌帷幄集團龐大資源；能率亞洲則扮演敏銳的前哨探針，在國際市場上先行物色、投資最具技術壁壘的優質新創。