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民航局啟動協調疏運 華航、長榮放大機型載客

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

巴威颱風遠離，空運逐漸恢復，為加速疏運旅客，交通部民用航空局協調航空公司，金門、澎湖等離島航線均有加班機或放大機型，國際線區域航線亦放大機型疏運旅客。民航局表示，後續除繼續協調業者放大運能，也將請軍方支援軍機疏運。

此次巴威颱風來襲，國際線航班取消逾千架次，國內線也取消四百多架次。民航局指出，在十日下午航班大量取消前，民航局緊急協調航空公司加開班機，於金門航線加開7架次、澎湖航線加開4架次航班，減輕旅客因航班取消滯留壓力；颱風離境後，民航局也自昨天起即協調航空公司，準備後續疏運。

民航局表示，國際線部分，今日華航（2610）與長榮（2603）均有放大機型，飛航東北亞、東南亞與兩岸航線，疏運因航班取消延誤行程旅客；國內線部分，民航局已協調航空公司，於金門、澎湖航線加開班機或放大機型共14架次。

民航局表示，今天空運航班陸續恢復後，各地機場均湧入大批旅客，在航空公司有效調度運能下，國內線至中午已逐漸恢復正常，但午後因小三通復航，預期金門將湧入更多旅客，民航局已請航空公司預留運能，待命投入疏運，同時亦以聯繫國防部，將視情況啟動軍機疏運。

由於馬祖天候尚不穩定，今日航班仍然停航，民航局表示，明日除請航空公司調度運能，也會請國防部視狀況支援軍機疏運。

民航局也要求國籍航空公司，除妥善調度運能，也要落實旅客權益之維護，也希望旅客出發前留意天候與航班動態，避免至機場久候。

華航 民航局 長榮

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