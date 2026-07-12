AI改寫航空貨運生態 旺季延續至第4季

「AI正在改寫航空貨運旺季。」今年航空貨運市場與往年最大的不同，在於AI貨源已不再是短期急單，而是全球雲端資料中心持續建置帶來的長期需求，預期將一路支撐航空貨運旺季延續至第四季，旺季時間也可望較往年更長。

物流業者分析，航空貨運市場與往年最大的不同，在於AI貨源已不再只是短期急單，而是來自全球雲端資料中心持續建置所帶動的長期需求，成為支撐市場的關鍵動能。業界預估，在AI伺服器、高效能運算（HPC）及半導體設備持續出貨，加上電子業旺季、開學季備貨及年底節慶商機接力推升下，今年航空貨運旺季可望一路延續至第四季，不僅旺季時間較往年更長，也有望帶動運價及貨量同步攀升。

長榮航空、華航及星宇航空均認為，今年航空貨運旺季「才剛開始」，預估7月至第3季市場仍將維持艙位供給吃緊、運價高檔的格局，第4季在節慶備貨需求帶動下，貨運動能可望再攀高峰。

航空業者一致看好下半年航空貨運市場價量齊揚，AI伺服器、半導體及高科技產品出貨將持續扮演市場成長主力。此外，美伊戰事暫時停火後，中東物流逐步恢復正常，全球航空貨運運能也開始重新調整。國泰航空宣布，自8月1日起恢復往返沙烏地阿拉伯利雅德的貨機航班，並表示將持續密切關注中東局勢發展，反映國際航空貨運市場正逐步回歸常態。