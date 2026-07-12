快訊

挪威魔人哈蘭德世足賽爆紅！車庫收藏全球限量頂級超跑 一字排開有夠華麗

分科測驗明登場！歷年最大宗違規曝 首度實施電子、金屬探測

日職／林安可連續兩天開轟！ 首打席就敲2分砲

聽新聞
0:00 / 0:00

AI改寫航空貨運生態 旺季延續至第4季

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「AI正在改寫航空貨運旺季。」華航／提供
「AI正在改寫航空貨運旺季。」華航／提供

AI正在改寫航空貨運旺季。」今年航空貨運市場與往年最大的不同，在於AI貨源已不再是短期急單，而是全球雲端資料中心持續建置帶來的長期需求，預期將一路支撐航空貨運旺季延續至第四季，旺季時間也可望較往年更長。

物流業者分析，航空貨運市場與往年最大的不同，在於AI貨源已不再只是短期急單，而是來自全球雲端資料中心持續建置所帶動的長期需求，成為支撐市場的關鍵動能。業界預估，在AI伺服器、高效能運算（HPC）及半導體設備持續出貨，加上電子業旺季、開學季備貨及年底節慶商機接力推升下，今年航空貨運旺季可望一路延續至第四季，不僅旺季時間較往年更長，也有望帶動運價及貨量同步攀升。

長榮航空、華航及星宇航空均認為，今年航空貨運旺季「才剛開始」，預估7月至第3季市場仍將維持艙位供給吃緊、運價高檔的格局，第4季在節慶備貨需求帶動下，貨運動能可望再攀高峰。

航空業者一致看好下半年航空貨運市場價量齊揚，AI伺服器、半導體及高科技產品出貨將持續扮演市場成長主力。此外，美伊戰事暫時停火後，中東物流逐步恢復正常，全球航空貨運運能也開始重新調整。國泰航空宣布，自8月1日起恢復往返沙烏地阿拉伯利雅德的貨機航班，並表示將持續密切關注中東局勢發展，反映國際航空貨運市場正逐步回歸常態。

華航 AI 國泰航空

延伸閱讀

00918成分股新顯學 「金融奠基、AI衝鋒」卡位旺季除息與 AI 雙利多

美股科技股領軍走揚 國銀：慎防短線回檔、長線看好 AI

AI需求推升半導體設備景氣 日本半導體 ETF 表現亮眼

美股ETF投資熱度升溫 00662上季以來受益人成長39% 反映 AI 題材火熱

相關新聞

AI改寫航空貨運生態 旺季延續至第4季

「AI正在改寫航空貨運旺季。」今年航空貨運市場與往年最大的不同，在於AI貨源已不再是短期急單，而是全球雲端資料中心持續建置帶來的長期需求，預期將一路支撐航空貨運旺季延續至第四季，旺季時間也可望較往年更長。

台灣美食展7月31日登場 預售票7月9日開賣

台灣美食展將於7月31日至8月3日在台北世貿一館登場！今年以「風土醞釀」為題，探索台灣各地、各族群佳餚與物產，呈現人文與風土交織的台灣味。展覽網羅全台在地食材、世界冠軍與金牌美食、伴手禮，以及12家米其林、必比登推薦料理，邀請名廚及職人展演，更有多家知名蔬食品牌參展。9折預售票於7月9日正式啟售。

中鋼攜手中碳公司 舉辦中鋼全能智慧王育樂營

為激發學童多元學習興趣，培養雙語表達能力與團隊合作精神，中鋼（2002）攜手中碳（1723）共同主辦2026年中鋼全能智慧王育樂營，並委請高雄市小港國中承辦，另邀請中鋼集團教育基金會協辦。今年育樂營活動以「NEXT！未來玩家全能挑戰」為主題，共計有64位小港區國小學童參加，度過充實又難忘的暑期學習時光活動。

高房價「買小住大」！台中公設大進化「馬廄宅配室」連毛孩清潔都包辦

高房價時代，住家空間「縮小」，社區公設成為大客廳、大廚房的「買小住大」新居住型態成趨勢，實用公設成為王道。有社區大樓把一樓管理室變身為大客廳、大吧台，引進智慧送餐機器人，甚至連車道哨可收納宅配、幫狗狗洗澡，借單車，讓人驚艷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。