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高房價「買小住大」！台中公設大進化「馬廄宅配室」連毛孩清潔都包辦
高房價時代，住家空間「縮小」，社區公設成為大客廳、大廚房的「買小住大」新居住型態成趨勢，實用公設成為王道。有社區大樓把一樓管理室變身為大客廳、大吧台，引進智慧送餐機器人，甚至連車道哨可收納宅配、幫狗狗洗澡，借單車，讓人驚艷。
時代建設總經理許宏丞說，時代建設在台中水湳國際智慧城推出的社區大樓案全新落成，引進英式管家和秘書服務，融合接待、吧檯與管理中心機能，甚至將社區管理螢幕隱藏於精美吧檯下方，視線所及、優雅永遠是主角。
許宏丞指出，高房價時代，空間坪數越來越小，多功能公設的共享功能更顯重要，時代建設以行動顛覆公設無用論，讓社區大公設成為住戶生活的主舞台，鼓勵住戶善用社區的大公設來接待親友、交流互動，好好享受生活。
最讓人驚艷的是，社區的車道哨是以英王亨利八世的「馬廄」發想，規畫有大型宅配空間，宅配包裹不會堆在一樓大廳影響景觀，首創毛孩專屬清潔區，並配備社區專屬腳踏車、滑板和工具櫃，方便住戶邀親友輕騎漫步水湳中央公園、享受綠意，住戶遛完毛孩可以輕鬆洗淨再回家。
磐鈺營建機構總經理張立杰說，磐鈺營建機構北區推出的社區大樓案全新落成，公設以實用與細節見長，因應住戶網購、叫外賣需求，規畫有多功能宅配室、智慧送餐機器人，還規畫有防疫智慧電梯、汽機車分流動線、各戶獨立地下置物櫃、可望向植物園的頂樓懸臂觀景台、開心農場與健身房，照護住戶日常生活。
張立杰強調，社區管理與物業服務在缺工成為常態的時代面臨挑戰，磐鈺更在意的是社區營運的可持續性，透過導入智能科技，提升社區營運效率並降低人力負擔，才能真正實踐長遠的美好生活。
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