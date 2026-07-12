高房價「買小住大」！台中公設大進化「馬廄宅配室」連毛孩清潔都包辦

高房價時代，住家空間「縮小」，社區公設成為大客廳、大廚房的「買小住大」新居住型態成趨勢，實用公設成為王道。有社區大樓把一樓管理室變身為大客廳、大吧台，引進智慧送餐機器人，甚至連車道哨可收納宅配、幫狗狗洗澡，借單車，讓人驚艷。

時代建設總經理許宏丞說，時代建設在台中水湳國際智慧城推出的社區大樓案全新落成，引進英式管家和秘書服務，融合接待、吧檯與管理中心機能，甚至將社區管理螢幕隱藏於精美吧檯下方，視線所及、優雅永遠是主角。

許宏丞指出，高房價時代，空間坪數越來越小，多功能公設的共享功能更顯重要，時代建設以行動顛覆公設無用論，讓社區大公設成為住戶生活的主舞台，鼓勵住戶善用社區的大公設來接待親友、交流互動，好好享受生活。

最讓人驚艷的是，社區的車道哨是以英王亨利八世的「馬廄」發想，規畫有大型宅配空間，宅配包裹不會堆在一樓大廳影響景觀，首創毛孩專屬清潔區，並配備社區專屬腳踏車、滑板和工具櫃，方便住戶邀親友輕騎漫步水湳中央公園、享受綠意，住戶遛完毛孩可以輕鬆洗淨再回家。

磐鈺營建機構總經理張立杰說，磐鈺營建機構北區推出的社區大樓案全新落成，公設以實用與細節見長，因應住戶網購、叫外賣需求，規畫有多功能宅配室、智慧送餐機器人，還規畫有防疫智慧電梯、汽機車分流動線、各戶獨立地下置物櫃、可望向植物園的頂樓懸臂觀景台、開心農場與健身房，照護住戶日常生活。

張立杰強調，社區管理與物業服務在缺工成為常態的時代面臨挑戰，磐鈺更在意的是社區營運的可持續性，透過導入智能科技，提升社區營運效率並降低人力負擔，才能真正實踐長遠的美好生活。

磐鈺營建機構台中北區社區大樓公設規畫可望向植物園的頂樓懸臂觀景台。記者趙容萱／攝影

時代建設台中水湳社區大樓車道哨以「馬廄」發想，規畫有宅配空間，首創毛孩專屬清潔區，讓人驚艷。記者趙容萱／攝影

時代建設台中水湳社區大樓公設複合式空間，可邀親友歡唱KTV、看電影。記者趙容萱／攝影

時代建設台中水湳社區大樓公設大客廳。記者趙容萱／攝影

時代建設台中水湳社區大樓引進英式管家和秘書服務，一樓管理室變身大客廳、大吧台。記者趙容萱／攝影