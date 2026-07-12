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亞洲生技大會 三議題吸睛

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

全球生技產業年度盛會「BIO Asia–Taiwan 亞洲生技大會」將於15日至19日登場，今年大會以「亞洲創新，引領全球」為主題，聚焦精準投資、AI x 藥物x 臨床試驗，以及供應鏈三大議題，以打造為亞洲生技產業交流及媒合的第一大平台。

大會15日舉行的論壇，將以「Speed to Patients-加速上市、造福病患」為主軸，透過AI與產業鏈整合，銜接今年五大全球發展趨勢主題，涵蓋藥物設計、非臨床測試，臨床試驗、整合製造與供應鏈，以及數據驅動決策，將有助於大幅縮短生醫產品及服務開發時程並提升成功率，展現亞洲在全球創新競賽中的速度優勢。

大會論壇更將邀請百餘位重量級講員分享，包括國際醣分子權威前中研院院長翁啟惠，發現外泌體運作機轉獲得2013年諾貝爾獎得主藍迪．謝克曼（Randy Schekman）；以及生技連續創業家及投資者與公益倡議大師魯迪．鮑爾斯（Rudi Powels）等。

亞洲生技大展共將匯聚22個國家、900家企業、匯聚藥華藥（6446）、保瑞（6472）等十多家海內外企業，展現台灣生技產業持續創新、積極拓展國際合作的成果。展覽規劃23個展區，涵蓋CDMO、製藥設備與實驗室儀器、細胞治療與再生醫療、生技服務等領域。

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