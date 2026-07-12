亞洲生技大會 三議題吸睛

全民瘋台股，不少投資人都卯足全力開槓桿，深怕自己沒跟上台股大漲走勢的ＦＯＭＯ（錯失恐懼症）心態，使得「四貸同堂」、「六貸同堂」景況逐步浮現。只不過，這恐怕都還只是冰山一角，金融產業最擔心的，莫過於金融三業別彼此不清楚同一個貸款人在銀行、證券、保險等三大業別的借款情況，「貸款跨業堆疊」問題已經成為最大的風險管理死角。

2026-07-12 00:05