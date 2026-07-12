世足賽經濟學2／紡織動起來 躍世界舞台

2026年世界盃足球賽正打得如火如荼，全球運動品牌備貨量能持續升溫，從足球戰袍、跑步服飾到日常訓練服，機能布料需求全面爆發，台鏈成衣業者也動起來，包括儒鴻（1476）、聚陽（1477）等成衣、紡織大廠也積極應戰，這場800億美元的世界大賽，台灣成衣產業鏈是隱形的後援部隊。

目前全球各大一線運動品牌與頂尖球隊的戰袍，有高達七成以上的機能性布料都出自台灣。在供應鏈中扮演的不僅是規格的製造商，更是品牌實現永續承諾與科技突破的「戰略研發夥伴」。

紡織業者指出，每逢世足賽等全球頂級賽事來臨，全球運動服飾的需求便會迎來爆發性成長。在這條國際供應鏈中，台灣紡織產業早已擺脫過去傳統代工的標籤，躍升為全球隱形的「綠色創新核心驅動者」。

興采董事長陳國欽說，集團深耕高階運動機能面料已30多年，國際品牌在面對世足賽這類高張力賽事時，對服飾的要求是極致的表現，要在高溫、高濕的激烈對抗中，同時滿足輕量、排汗、抑菌抗臭與高耐磨等多重機能。

台灣廠商之所以能成為不可或缺的關鍵支柱，就在於有能力提供「將科技機能與綠色環保完美融合」的解決方案。這種在國際供應鏈中無縫接軌的敏捷性與韌性，是台灣紡織業最無可替代的戰略價值。

2026年世界盃足球賽，整體商機規模逾800億美元，冠星-KY董事長林錦茂表示，全球運動品牌提前展開備貨，帶動台灣紡織供應鏈布料及成衣訂單增溫。

陳國欽認為，從世足賽與奧運效應來看，運動產業的成長不再只是四年一次的短期風潮，而是已全面融入大眾的生活風格（Lifestyle），並向外延伸到更高階的防護領域。

在全球運動服飾不斷升級的浪潮下，台灣也已經形成完整的機能紡織產業鏈。其中，遠東新（1402）在再生聚酯與環保材料領域具領先地位，近年持續深化綠色材料布局。

儒鴻方面，專攻高階機能布料與成衣一條龍服務，長期深耕國際運動品牌供應鏈；聚陽則憑藉全球化生產基地與快速反應能力，成為大型品牌重要成衣製造夥伴。

儒鴻打造一站式服務

儒鴻長年深耕功能性布料與成衣研發，從布料開發、快速打樣到成衣製造，形成一站式服務能力，是台灣機能紡織供應鏈中，高階運動服飾的重要代表。

隨著足球、跑步、健身訓練及日常運動休閒服飾需求升溫，國際品牌對布料的要求已不只在外觀，更重視彈性、透氣、支撐、快乾與穿著舒適度，也讓儒鴻的研發能力成為競爭關鍵。

儒鴻表示，機能性與高質感布料是台灣紡織品特色，公司持續投入研發，並運用台灣充裕的化纖原料供應、創新織布及染整技術，建立機能性紡織產業的價值鏈與群聚優勢。(記者嚴雅芳)

聚陽瞄準機能運動服

聚陽近年積極調整接單結構，從過去以大眾休閒服飾為主，逐步將重心轉向機能性運動服飾，隨著足球、跑步及訓練服飾需求成長，運動品牌對供應鏈整合能力要求提升，讓聚陽在全球運動服飾供應鏈角色愈發重要。

尤其面對世界盃足球賽、奧運等大型國際賽事帶動的備貨需求，聚陽憑藉全球化生產基地、快速交貨能力與大型訂單管理優勢，成為品牌客戶的重要合作夥伴。聚陽表示，近年持續調整產品結構，提高機能性運動服飾接單比重，並協助品牌客戶進行產品研發與製造整合，提升在運動服飾市場的滲透率。(記者嚴雅芳)

遠東新研發環保材料

遠東新近年持續深化綠色機能紡織布局，憑藉再生聚酯技術與環保材料研發能力，成為全球運動賽事背後的重要材料供應商。

隨著2026年世界盃足球賽登場，共有22支國家隊球衣採用遠東新科技布料，其中14支球隊成功晉級48強會內賽，顯示台灣在國際運動機能布料供應鏈中的技術實力與競爭地位。

遠東新最大的特色，在於將回收寶特瓶重新製成聚酯纖維，再應用在運動服飾布料。目前相關材料已廣泛應用於世界盃、歐洲足球錦標賽、奧運等國際大型賽事，多個國家代表隊球衣背後，都採用遠東新的環保回收纖維、布料技術。(記者嚴雅芳)