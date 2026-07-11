網銀國際大進擊拚泛娛樂數位服務 更成Gogolook大股東

泛娛樂集團「網銀國際」本周消息不斷，除七月正式啟動品牌煥新計畫，近日更進一步宣布取得Gogolook 13.75%股權，成為其單一最大股東。公司指出，公司已經從單一線上遊戲平台，延伸為結合遊戲、IP內容、影音與線下體驗之泛娛樂品牌。

網銀國際旗下指標性休閒娛樂品牌「星城Online」在深耕市場18年後，近日正式啟動品牌煥新計畫，更名為「星城」、移除Online這幾個英文。公司表示，此次更名象徵品牌從線上遊戲平台，進一步延展為結合遊戲、IP內容、影音內容、社群互動與線下體驗的泛娛樂品牌。同時將7月定為「品牌月」，透過全新品牌識別等一系列虛實整合活動，打造更貼近玩家日常的娛樂體驗，強化「休閒娛樂首選星城」的品牌定位。

網銀國際表示，品牌不斷創新，才能為消費者帶來更廣闊且安全的服務邊界，「星城」也堅定落實責任遊戲理念，提供玩家透明、安全的健康娛樂體驗。

隨著品牌煥新，IP內容策略成為核心亮點。「星城」跳脫線上遊戲框架，透過多元內容延伸遊戲角色魅力，全新YouTube頻道「XinFun 星泛娛樂」已於7月1日正式上線。品牌指標性遊戲角色從遊戲中走出，化身為幽默短劇主角，透過貼近生活的情境演繹，帶來更具共鳴的視聽體驗。不僅如此，品牌更進一步拓展社群影響力，同步推出熱門遊戲角色的LINE個性貼圖，將實用的問候語結合逗趣的動作設計，讓玩家在日常聊天中也能感受到「星城」的趣味與活力，將品牌溫度融入使用者的數位生活。

公司指出，信賴感是「星城」深耕市場18年、持續經營的重要基礎，母集團網銀國際長期將防詐治理、帳號安全與平台治理納入營運重點，不斷強化平台安全與玩家保護，包括導入OTP驗證與帳號多層驗證、建立異常儲值與操作的風險監測處置模型、24小時客服巡檢，持續與主管機關等相關單位保持合作，建立快速應對與聯防機制。

為此，網銀國際也宣布取得Gogolook股份共4888張，占已發行股數13.75%，成為Gogolook單一最大股東。Gogolook為全球信任科技服務商，長期以人工智慧（AI）與數據技術投入防詐科技與數位信任服務，並持續拓展海內外市場。此項投資為網銀國際集團在數位產業與安全治理上的長期戰略布局，展現對AI防詐技術、平台治理與數位生態安全的高度重視。

網銀國際表示，AI浪潮推動數位環境快速變革，防詐科技與數位信任已成為建構健康、負責任泛娛樂生態圈的關鍵拼圖，這也是網銀國際策略投資Gogolook的核心考量。網銀國際看重Gogolook在亞洲與歐美市場累積的技術實力、產品經驗與國際合作基礎，未來將透過長期資源互補與跨界交流整合，結合網銀國際在泛娛樂平台、數位金流與用戶場景上的資源優勢，共同發展數位信任科技在泛娛樂與更多數位服務場景中的應用。