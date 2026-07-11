美國航線熱觀光冷 旅行社稱赴美團客較疫前少6成

國籍航空近年大舉擴張美國航網，卻未帶動赴美觀光同步回溫，有旅遊業者直言，美國團客和疫情前相比少了6成，台灣赴美旅遊已從昔日熱門團客市場轉向探親、商務、留學為主，觀光團需求遲未復甦，翻倍的旅遊成本與團客機位有限成阻力。

全球旅運需求於疫情後強勁反彈，桃園機場公司統計，2026年前5月客運量已達2164萬人次，全年有望突破5000萬人次，超越2019年疫情前水準。

其中，北美市場表現亮眼，桃園機場公司統計，北美旅客占比已由2019年的8%，自2023年起穩定維持約10%，2025年北美客運量達471萬人次、連續2年成長；2026年前5月已達220萬人次，占整體客運量10%。

近年來，國籍航空看好北美市場，長榮航空陸續開航達拉斯、華盛頓，目前已建構10個北美直飛航點、每週98班；華航布局紐約、洛杉磯、舊金山、西雅圖、鳳凰城等7個航點，每週約40班；星宇航空則快速建立洛杉磯、舊金山、西雅圖、鳳凰城及安大略等5個航點，每週飛航29班。

不過，航網擴張的熱絡景象，並未反映在台灣赴美的觀光市場。

長期帶領美國團的資深導遊接受中央社記者訪問時表示，疫情後歐洲團需求很快回到疫情前水準，但美國團至今仍有明顯落差，大概少了6成，不少原本專職美國線的導遊，如今必須兼帶歐洲等其他市場，才能維持收入。

他分析，美國旅遊最大的挑戰，在於當地通膨推升各項旅遊成本，「住宿、餐食、交通、人力費用全面上漲，實際成本幾乎較疫情前翻倍」，但市場對團費接受度有限，旅行社無法完全反映成本，只能自行吸收部分支出，行程品質與餐食規格就無法發揮最高水準。

鳳凰旅遊總經理卞傑民對中央社記者說，航空公司近年積極開拓美國新航點，除服務探親、商務客群外，也著眼於台灣轉機東南亞旅客市場，這一大塊市場供不應求，但對旅行社而言，航空公司提供的團體機位仍相對有限，加上美國旅遊成本高漲，產品操作難度提高。

他指出，疫情後美國團費普遍較疫情前增加2至3成，成本上漲來自機票、飯店、遊覽車及餐飲等各環節，其中餐飲漲幅尤其明顯，「一頓中餐的價格，幾乎比疫情前翻倍」。

卞傑民坦言，美國仍具備洛杉磯、迪士尼、拉斯維加斯等經典旅遊魅力，但這類景點如今更吸引自由行旅客，團體旅遊已難再現過去榮景。他回憶，「911以前，美國線團量非常大」，但隨著市場結構改變，赴美旅客已逐漸由觀光導向轉為探親、留學與商務需求。

面對市場變化，旅行社也調整產品策略。卞傑民表示，疫情後旅客更偏好親近自然，因此近年主打美國國家公園、美加東岸賞楓等行程，希望以自然景觀提升產品吸引力；傳統舊金山、拉斯維加斯等西岸產品，則受限於團體機位供給，出團規模相對有限，目前以西雅圖等航點較具操作空間。

儘管如此，業者對美國市場仍保持樂觀看法。卞傑民認為，隨著鳳凰城、達拉斯、華盛頓等新航點陸續加入，美國旅遊產品可望有更多元的包裝方式，不僅有助於串聯不同城市、提升行程彈性，也有利旅行社調節淡旺季，提高出團機會。

雄獅旅遊也持相同看法。雄獅表示，華盛頓兼具政治、文化與歷史觀光資源，直飛航線開通後，將成為美東旅遊的重要門戶。過去台灣旅客前往美東，高度依賴紐約單一航點，每逢冬季或美國連假旺季，機位經常供不應求；華盛頓直飛加入後，可有效分散紐約航線壓力，也提升旅行社團體行程規劃彈性。

看準秋季賞楓旺季，雄獅已提前布局，以華盛頓直飛航點規劃美加東賞楓產品，並結合尼加拉瀑布等特色景點，希望在高成本時代，以差異化產品重新吸引旅客目光。