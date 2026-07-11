華航高飛 6月業績年增28%

華航（2610）昨（10）日公布6月份合併營收，單月表現為217.61億元，較去年同期年增28.8%，持續創下歷年單月新高。其中，客運收入118.19億元，較去年同期成長14.8%；貨運收入80.85億元，較去年同期成長 51.6%。華航第2季合併營收638.45億元，上半年合併營收1,208.03億元，同樣刷新歷年新高。

國內各航空公司6月都受惠暑假旺季客運需求，長榮航6月合併營收234.72億元，年增率為26.5%，創單月歷史新高，客運營收141.32億元，創歷史新高；台灣虎航6月營收16.2億元，年增27.1%，也創下歷史同期新高。

華航表示，6月客運在端午連假及暑期旅遊旺季將至帶動下需求暢旺，歐美如洛杉磯、舊金山、西雅圖、倫敦、羅馬、布拉格等平均載客率皆達八成五以上；整體上半年以雪梨、布里斯本、東京、福岡、熊本等航點最受旅客喜愛。

展望第3季，華航訂位情況仍穩健成長，客運表現持續增溫；7月24日起桃園-釜山增至每周21班，滿足旅客多元彈性的飛行選擇。華航官網即日起至7月22日，推出「2026華航夏季線上旅展」精選航線優惠價，涵蓋香港、吉隆坡、高松、西雅圖、雪梨及布拉格等熱門航點。

貨運方面，華航6月適逢第2季季底，航空貨運市場需求維持熱絡，除Al伺服器、半導體設備等高科技固有貨源外，季節性水果及高價臨時貨源亦挹注營收，使得整體貨運表現持穩。展望第3季，隨著AI、半導體及資通訊相關產品運送需求持續，預期亞洲主要出口市場表現維持穩健。公司將充分利用客貨機運能，積極爭攬臨時高價包艙及包機需求，在國際油價逐步回落，有望進一步提升利潤空間。