統一6月、上半年營收雙高 統一超表現備受期待

統一集團營收報喜，受惠旗下轉投資統一中控、統一超及萬家福等流通事業銷售挹注，推升統一企業6月、上半年營收雙創同期新高。統一（1216）昨（10）日公布6月合併營收583億元、年增4.6％；上半年累計營收3,499.7億元、年增3.2％。

統一近日受惠高溫、世足運動賽事等商機帶動冰飲品、泡麵銷售暢旺，包括食品本業、統一中控、統一超業績成長帶動下，不僅6月營收交出好成績，整個上半年營收表現也較去年同期成長。除了統一集團母公司統一企業之外，集團旗下統一實也公布6月營收37.1億元，年減6.1%；今年上半年營收211.7億元，年減12.6%。

統一超則將於下周公布營收，法人預期統一超旗下菲律賓7-ELEVEN、統一精工、統一生活（康是美）、悠旅生活（星巴克）、統一百華等將有亮眼表現，挹注集團整體營收成長。

統一企業近年來逐步朝「亞洲流通生活平台」的願景邁進，從超商、量販店、超市、藥妝店、購物中心、咖啡連鎖、餐飲到電商等涉獵領域極為廣泛，在多角化業務組合的布局模式下，集團的各單位發揮共濟的互補功能，推升集團營運。

統一集團的布局從生產、量販、超市、超商到百貨全面卡位，透過通路整合與會員經濟深化，打造涵蓋食、衣、住、行、育、樂的一站式生活平台。以零售市場為例，統一近期最大變革，莫過於完成家樂福整併後啟動品牌重整，將原家樂福量販與超市體系分別更名為「萬家福」量販與「樂家康」超市，藉由品牌調整與集團資源整合，強化零售版圖。