SCFI運價指數周跌4.3%

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）昨（10）日出爐，美國政府對進口商品課徵10%臨時關稅將於7月24日到期，先前帶動全球供應鏈提前拉貨的「搶運潮」暫告一段落，SCFI在連續十周大漲後首度回檔，指數周跌4.3%，四大主要航線運價同步下滑。

展望後市，各大貨櫃航商在近期法說會普遍認為，9月以前市場運力仍受到歐美港口壅塞影響，加上中東地緣政治風險未完全解除，美伊局勢仍充滿變數，多數航商短期內仍不會輕易恢復紅海航線，全球貨櫃航運供需依舊偏緊。在傳統旺季需求支撐下，雖然短線運價出現修正，但整體市場基本面並未轉弱，後續運價仍具支撐力道。

根據最新SCFI報價，遠東至美西每FEU（40呎櫃）運價為6,219美元，較前一期下跌411美元，周跌幅6.2%；遠東至美東每FEU運價8,134美元，較前一期下跌162美元，周跌幅2.0%。

歐洲航線方面，遠東至歐洲每TEU（20呎櫃）運價3,332美元，較前一期下跌86美元，周跌幅2.5%；遠東至地中海每TEU運價4,561美元，較前一期下跌156美元，周跌幅3.3%。

近洋航線則漲跌互見，其中遠東至東南亞每TEU運價較前一周下跌40美元，跌幅5.99%；遠東至日本關西小跌3美元，遠東至日本關東每TEU下跌11美元、跌幅3.3%；遠東至韓國運價則與前一周持平。