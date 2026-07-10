破除原廠直營迷思 上洋產業吳國華：不委外服務落實在地深耕

台灣家電市場向來是兵家必爭之地，近年隨著日系空調品牌受到消費者青睞，市場上關於直營與代理經營模式的討論也日益受到關注。面對外界常有原廠直營勝過代理商的傳統刻板印象，三菱重工空調台灣總代理上洋（6728）產業執行長吳國華精準點出代理商的真正價值。

不只做代理！全面主導品牌操作與售後服務

吳國華強調，代理商絕非只是「做貿易、過水」的中間角色，上洋更將自己定義為「品牌商與服務商」，不僅連在地代言人與品牌操作均擁有完全主導權，更憑藉在台深耕、承諾「售後服務不委外」的直營級高標準，打破直營經理人的短線思維，落實與原廠分工的在地化核心價值。

吳國華指出，台灣家電業過去因市場規模小且競爭激烈，充斥著大量只管引進商品販售、不看長遠發展的貿易型代理商，然而上洋與三菱重工空調的合作模式截然不同。雙方的合約不侷限於商品採購，而是全面授權上洋進行品牌操作與售後服務。

他舉例，像是日本、泰國、越南各市場都有各自的代言人，而台灣的代言人與整體操作，就是由上洋基於對台灣在地文化與市場需求的精準理解所主導，展現出高度因地制宜的經營彈性，這種連品牌都做代理的深度信任與默契，讓上洋得以擺脫外界對傳統代理商的低價值印象。

堅持服務不委外 用直營精神建立經銷商信任

針對市場上普遍認為直營才具備原廠保障的傳統迷思，吳國華更以實際產業運作現況說明。所謂直營原廠在通路端往往僅專注於大型連鎖通路，且其售後服務實際上多採完全委外承包的模式，並非由原廠人員親自上陣。

反觀被歸類為代理商的上洋，不僅全面布局電商與一般通路，全台更擁有超過近一千家在地經銷商，能更直接且緊密地面對終端市場。

吳國華強調，對經銷商而言，廣告多寡並非核心，售後服務的品質才是關鍵，上洋長年堅持提供全直營、不委外的專業服務團隊，這在業界反而更具備真正的直營精神，也是其能深獲經銷商與商用市場信任的核心競爭力。

在台日雙方的權責分工與合作架構上，原廠專注於研發設計與製造，上洋則全權負責當地的品牌銷售與售後服務。吳國華分析，上洋憑藉對本土通路與終端需求的深度實質掌握，在經營決策與商務對話上具備高度自主權。

相較於外派體制下、每逢三至五年即面臨人事輪替且易受制於短期績效目標的日籍專業經理人，上洋在治理架構上更具備長期戰略的延續性，能從中長期的經營視角出發，在台灣市場展開長達五至十年的長線戰略布局與縱深深耕。

自建專屬實驗室 用實質數據逆向推動原廠改良

這種長線深耕也反映在商品的在地化改良上。上洋內部配置空調設計人員，將台灣高濕度、鹽害、硫磺以及南北氣候不一等特殊環境需求，長年轉譯給日本原廠，甚至進一步參與重要零組件與製程的調整。

而在售後服務上，上洋已全面取得原廠最高級別的技術認證，並比照原廠做法，在台灣常態性舉辦嚴格的經銷商技術考核與培訓。

更重要的是，上洋秉持著三天之內讓客戶感到安心的售後服務原則，藉由不委外的直營維修團隊，將第一線發現的安裝與產品問題進行大數據分析。

吳國華分享，過去曾有手藝精湛的經銷商與日本原廠人員在安裝時皆無異狀，但部分一般師傅安裝後卻會產生微小異音的機率問題，團隊為此在公司內打造專屬實驗室、反覆模擬實驗，最終以實質數據說服原本堅稱設計無誤的日本原廠，促使原廠在結構上為台灣市場多增加墊片等結構調整，隨後更將此改良推向全球市場。

他強調，這種重視每一個消費者與經銷商的聲音，再反向跟原廠溝通的即時回饋機制，正是代理商創造產品與品牌差異化的最高價值所在。

掛牌後表現強勁 靠扎實口碑拉動每年三成高成長

吳國華坦言，自上洋於2020年掛牌以來，市場品牌指名度便持續攀升。事實上，從雙方展開代理合作開始，空調銷售便以每年成長30%以上的強勁勢頭向上推進。這股拉力並非來自鋪天蓋地的廣告，而是由扎實的產品品質與售後服務在通路與網路端所堆疊出的優異口碑。

面對市場競爭，上洋透過長年擴充服務工程師人數、使其規模遠超業務人員的獨特策略，用實質行動向終端客戶與經銷商證明，真正的原廠保障不在於經營名義上的直營或代理，而在於誰能真正在地深耕，用扎實的產品與服務，對每一個客戶給予最長遠的承諾。