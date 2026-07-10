上半年全台10大房價漲幅區曝 竹北奪冠、天龍國這四區上榜

房市告別百花齊放，蛋黃區、科技產業區域突出重圍，等成為房價「票房保證」，逆勢年增一到兩成。據591新建案統計，今年上半年全台十大預售市場房價漲幅行政區，由新竹縣竹北市以年增23.4%奪冠。

另，台北市也上榜四個席次，包括北投區、內湖區、文山區及大安區，反映房市歷經信用管制與買氣降溫後，買方不再追逐低基期、題材性的炒作區域，而是集中流向具備實質機能支撐的區域。

據資料顯示，前10大漲幅行政區中，冠亞軍為新竹縣市拿下，竹北市平均成交單價由每坪55.79萬元攀升至68.85萬元，年增23.4%，新竹市東區由每坪60.3萬元上升至73.48萬元，年增21.8%，第三、四名則為高雄市鼓山區及小港區，五至10名則全數由雙北市包辦。

591新建案組長林哲緯分析，以今年上半年房價表現來看，漲勢兇猛的行政區，幾乎都回歸地段精華的蛋黃區。像是新竹在科技業等高所得買盤支撐下，即便價格已處高檔，出手意願仍絲毫不減，整體房價停不下腳步，以竹北市來說，目前大陸建設「時華」、「日出宏道」等高價個案，行情普遍落在8、9字高點，進而拉高整體均價。

高雄鼓山區則在美術館與農十六生活圈等豪宅聚落下，受惠高資產客層支撐，價格續創新高。

住展雜誌企研室總監陳炳辰也表示，竹北市與東區在今年多有新案上場，一掃去年亮相新案冷清態勢，雖然不少剛推出案還未揭露，但帶動效益顯著，尤其竹北市新案喊出單坪破三位數，讓像是竹北市的鴻柏、富源、緣璞、睦宜建設，與新竹市東區昌益、竹慶建設案的8字頭新案都受激勵，同期相比有所印證。

高房價的台北市有四區出現明顯漲勢，北投區主要為北士科「遠雄明玥」、「力銘耘山」等指標案持續墊高價格。文山區則受元利建設所推出的指標案帶動，拉升整體成交單價，內湖區因過去新案較少，此次受到如隆雲、義泰、三豐建設個案拉抬。

值得一提的是，陳炳辰分析，蛋黃區大安區在冷氣團下價格仍硬朗，包括大陸建設、宏普、德運、富邦、志榮、華固建設案均有亮點價碼，蛋黃區房市穩健，資產族群安心置產或自住自用，成就逆勢恆溫。

陳炳辰認為，這些區域既有首都效益，或是市區因素，顯然因為在眼下不明朗時期，較能讓買盤在展望房市能降低風險，且對於價碼有一定的認同度，了解其身價、宜居性與保值性，正是價格不敗的來由，反觀部分新興重劃區超漲部位傳出價格回落，皆凸顯市場投資性質消散殆盡。