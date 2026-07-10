2026台中國際茶咖啡烘焙展開展 工策會十大伴手禮專區進駐國際會展中心

「2026台中國際茶、咖啡暨烘焙展」10日於全新落成的台中國際會展中心盛大登場。今年展覽首度移師國際級會展場館舉辦，台中市工商發展投資策進會打造「台中市十大伴手禮專區」，集結11家2026十大伴手禮首獎品牌進駐，展現在地糕餅、茶飲、甜點及文創伴手禮的多元魅力。

工策會表示，伴手禮不只是送禮選擇，更是城市文化、職人精神與地方記憶的縮影。本次專區邀集犁茶品記、3點1刻、旺來八首創8字鳳梨酥、澎沛木耳飲、晴天菓子、木匠兄妹木工房、熊介巧、久久津乳酪本舖、巴部屋、炳叔烤玉米及川咖啡等11家首獎品牌，共同推出展場限定優惠與特色商品，邀請民眾一次品味台中優質伴手禮。

除首獎品牌外，今年也有多家歷屆十大伴手禮品牌參展，包括陳允寶泉帶來熱銷的香菜太陽餅及一口太陽餅、大會代言人小林煎餅，以及糕餅名家阿聰師的糕餅主意、丰丹嚴選本舖、總億食品等。

更有鄭記油蔥酥、檸檬森林、味榮食品、大安甘醇等，來自山海屯城的特色品牌。從經典糕餅、特色飲品到創意食品與地方物產，完整呈現台中伴手禮產業的深厚底蘊與創新能量。

開展首日，工策會總幹事陳學聖特別邀請立法院副院長江啟臣等多位貴賓，走訪十大伴手禮專區，親自品嚐在地美食與在地好滋味。

陳學聖表示，台中擁有深厚的糕餅烘焙文化與優質食品產業，許多品牌從在地市場起步，逐步發展為全台知名、甚至走向國際的代表性品牌；此次透過展覽平台，不僅展現台中伴手禮背後的研發實力、職人堅持與地方特色，也期盼讓更多民眾認識台中的城市好禮，進一步帶動暑假旅遊、消費及送禮商機。

江啟臣表示，市府長期協助在地業者拓展市場與提升品牌能見度，透過參與大型展會、百貨展售及主題市集等多元通路，讓台中優質品牌走進更多消費者視野。

江啟臣說，今年茶咖啡烘焙展首度進駐台中國際會展中心，不僅提供更具規模與國際感的展售平台，也有助於吸引國內外買主、通路商及觀光客，為在地業者創造更多的合作與銷售機會。

今年適逢台中市糕餅商業同業公會成立80週年，本次展覽特別規劃精彩烘焙展演，邀請世界麵包冠軍徐紹桓親臨現場，以精湛技藝呈現麵包製作與創作過程。

民眾除了能一次選購多元優質伴手禮，更可近距離感受烘焙職人的專業手藝與創作魅力，見證台中糕餅烘焙產業深厚的實力與傳承。

工策會補充，暑假期間台中伴手禮推廣活動將持續接力登場。緊接著7月16日至29日，工策會將於台中大遠百南棟10樓舉辦「2026台中好禮物產展」，集結30家十大伴手禮及好禮標章品牌聯合展售，提前布局中秋送禮及企業採購商機。

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另受巴威颱風影響，台中市政府已宣布7月10日(五)晚間6時起至7月11日(六)全天停止上班、停止上課。主辦單位調整展覽時間7月10日提前1小時閉展，至下午5時。7月11日全天暫停展出。7月12日(日)至7月14日(二)上午10時至下午6時，正常展出。

後續如因天候或相關應變措施調整展覽時間，將於官方網站及社群公告，敬請參展廠商與民眾持續留意最新資訊。

工策會總幹事陳學聖邀請立法院副院長江啟臣等多位貴賓，走訪十大伴手禮專區。記者宋健生/攝影

「2026台中國際茶、咖啡暨烘焙展」10日於台中國際會展中心盛大登場。記者宋健生/攝影