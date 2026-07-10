SCFI運價指數回落142.04點 美國提前拉貨效應減退

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於10日出爐，在運價指數連十漲之後，本周指數從3326.87點回落至3184.83點，下跌142.04點，周跌幅4.27%，四大主要航線都下跌。

物流業者分析，本周 SCFI 指數持續回落，主要反映前期美國提前拉貨效應逐步消退，以及全球貨櫃船運力供給增加，使主要航線現貨運價出現修正。不過目前仍處第3季傳統旺季初期，後續仍須觀察歐美返校季、年底節慶備貨需求，以及各航商運力調整策略對運價的支撐效果。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)6,219美元，較前一期下跌411美元，周跌幅6.2%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)8134美元，較前一期下跌162美元，周跌幅2.0%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達3332美元，較前一期下跌86美元，周跌幅2.51%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達4,561美元，較前一期下跌156美元，周跌幅3.31%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌40美元，周跌幅5.99%，遠東到日本關西小跌 3美元、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一周下跌11美元，跌幅3.3%、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)則與上周持平。