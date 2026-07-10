機械出口連17月成長 公會：今年創高可期

台灣機械工業同業公會今天下午公布6月機械出口值31.88億美元，連續17個月正成長，累計上半年機械出口值177.96億美元，較2025年同期成長19.3%。公會指出，若下半年維持上半年暢旺態勢，今年出口有機會超越2022年的347.8億美元，再寫新猷。

觀察台灣機械產業動向，機械公會指出，全球經濟發展仍充滿不確定性，不過台灣在半導體與人工智慧AI伺服器強勁需求帶動下，電子設備與檢量測設備成長迅速，連帶推升機械產業成長。

公會表示，台灣機械以出口為導向，機械製造業者出口訂單仍受新台幣匯率影響，轉型升級往高附加價值與差異化產品發展仍需要時間，特別是工具機產業及相關供應鏈，仍需政府在各項政策支持協助。

機械公會下午公布6月機械出口值31.88億美元，較去年同期的27.35億美元成長16.6%；以新台幣計算約1004.09億元，較去年同期成長23%。

公會統計，累計今年前6月台灣機械出口值約177.96億美元，年增19.3%；以新台幣計價約5624.26億元，較去年同期成長18%。

機械公會說明，6月電子設備產品受惠AI及半導體需求暢旺，出口表現最為亮眼，單月出口金額6.37億美元，僅次於5月的7.19億美元，創電子設備產品單月出口次高，出口金額占機械出口值19.6%。

觀察工具機產品出口，機械公會指出仍受匯率影響，出口訂單競爭激烈，6月出口金額1.77億美元，年減8.3%，合計上半年出口金額9.78億美元，年減3.1%，仍呈現負成長。

觀察匯率因素，機械公會表示，目前新台幣匯率仍不利台灣機械出口競爭，近期日圓匯率貶值幅度更大，韓元貶值也大，匯率差距持續影響台灣機械出口競爭力，尤其是同質性較高的工具機產品。

觀察機械出口市場，根據統計，台灣前6月機械出口國前3大包括美國（占比26.1%）、中國大陸（占比20.9%）以及新加坡（占比7.5%）。