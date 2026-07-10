缺工成營建業常態！預鑄工法、模組化建築成住宅新趨勢

近幾年全台營建業缺工問題持續惡化，營建業對外籍移工依賴日益提高，也讓工地施工品質與管理面臨新挑戰。為降低施工落差及住宅消費糾紛，國家住都中心與台中品牌建商近年陸續導入預鑄、整體衛浴及整體廚房等標準化工法，以提升施工品質、縮短工期。

根據內政部國土管理署《營造業經濟概況調查》，113年全國營造業缺工人數仍達46,151人，尤其基層技術如模板工、鋼筋綁紮工等短缺最為嚴重。在人力不足趨勢下，營建業對外籍移工的依賴持續提高，台中市政府勞工局統計顯示，台中市營建業聘僱外籍勞工人數從112年2,454人至115年5月4,980人，幾乎倍增。

資深業者指出，對外籍移工依賴提高，工地現場的教育訓練、語言溝通、施工標準化與品質查核，成為必須面對的新課題。而要降低未來居住風險與糾紛，除了仰賴現場工班經驗，許多建案逐步透過標準化工法減少不同工班的施工落差。

近年，國家住都中心推動社會住宅帶頭示範，陸續導入預鑄工法，推廣工業化、模組化建築，也同步帶動品牌建商導入「整體衛浴」、「整體廚房」確保品質穩定度，更重要的是可減少營建廢棄物。

去年底台灣整體衛浴產業協進會成立，看好過去多應用於日本飯店、醫療院所及集合住宅的「整體衛浴」可先在工廠預製，將成為台灣集合式住宅未來趨勢。

目前台中預售新案中，位於科博特區的「長安大序」便走在法規之前，是全市首個引進「卜大整體衛浴」並落實同層排水規劃的建案；森宇建設在南區的「森宇樂慕」也攜手日本「驪住LIXIL」導入整體衛浴。

其中，台灣製造的「卜大整體衛浴」早已深耕日本市場，過去已獲東京寶格麗酒店、安達仕酒店、四季酒店、星野虹夕諾雅酒店、半島酒店等國際星級飯店採用，並提供10年保固。

長安建設總經理陳光柏表示，傳統衛浴空間施工程序繁複，包含防水層施作、泥作打底、貼磚、水電配置等，工序高度仰賴現場師傅的經驗，一旦施工品質不一致，後續可能衍生滲漏水、磁磚空鼓或維修困難等問題。

整體衛浴在工廠預製，一體成型、抗震、防漏水等特性，在日本已超過60年使用經驗，技術相對成熟，面對缺工與施工人力結構變化，建商更需要從消費者長期居住角度，提前降低未來修繕風險。

「衛浴」是近年驗屋最受重視的項目之一。以台中市場為例，包括陸府、精銳、漢宇、磐興等品牌建商，均相當重視施工品質與工地管理。

從結構體查驗、防水測試到交屋前自主檢查，甚至導入第三方驗屋，降低消費者對工程品質的疑慮，驗屋公司的測試包括閉水、排水、地坪洩水坡度、磁磚空鼓及矽利康收邊等，部分品牌建商持續強化衛浴防水查驗流程。

除了施工瑕疵與漏水問題，住宅大樓噪音與維修干擾也逐步受到中央重視。2016年內政部修訂《建築技術規則》，針對分戶牆、分戶樓板加強隔音規範；2023年又新增「同層排水」規範，希望建商將排水配管安裝於同樓層，避免管線貫穿分戶樓板，減少上下樓層漏水糾紛與維修衝突。

日前中華民國不動產聯盟總會才表示，這些法規修訂立意良善，但缺工與工料雙漲，如何讓不同工班、不同語言背景的施工人員，都能依照一致標準作業，將成為工地管理的關鍵。