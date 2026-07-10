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華航客貨運告捷 6月與第2季、上半年營收齊創高

中央社／ 台北10日電

受惠端午連假及暑期旅遊旺季將至、空運市場需求熱絡，客貨運雙強挹注下，華航營收斬獲「三冠王」，6月營收年增近3成，創單月歷史新高，第2季營收為單季新高，上半年營收則創同期新高。

華航6月合併營收新台幣217.61億元，年增28.82%，持續創下歷年單月新高；其中，客運收入118.19億元，較去年同期成長14.84%，貨運收入80.85億元，年增51.6%。

華航第2季合併營收638.45億元，上半年合併營收1208.03億元，同樣刷新歷年新高。

華航指出，6月客運因端午連假及暑期旅遊旺季將至，帶動需求暢旺，歐美如洛杉磯、舊金山、西雅圖、倫敦、羅馬、布拉格等平均載客率皆85%以上；整體上半年以雪梨、布里斯本、東京、福岡、熊本等航點最受旅客青睞。

展望第3季客運，華航表示，訂位情況穩健成長，客運持續增溫；7月24日起桃園－釜山增至每週21班。

貨運方面，華航指出，6月適逢第2季季底，航空貨運市場需求維持熱絡，除AI伺服器、半導體設備等高科技固有貨源外，季節性水果及高價臨時貨源也挹注營收。

展望第3季貨運，華航表示，隨著AI、半導體及資通訊相關產品運送需求持續，預期亞洲主要出口市場表現維持穩健。華航密切關注市場動態，充分利用客貨機運能，積極爭攬臨時高價包艙及包機需求，而國際油價逐步回落，有望進一步提升利潤空間。

華航

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