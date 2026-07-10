中央氣象署：順利完成巴颱風飛機追風觀測

第9號強烈颱風「巴威」持續向西北移動，朝台灣東北方海面接近。為掌握颱風周圍氣象觀測資訊，中央氣象署與國立台灣大學及漢翔公司合作，10日清晨5時自台中清泉崗機場出動Astra噴射機，執行約5小時的「颱風飛機投落送觀測」任務。

「颱風飛機投落送觀測」是利用飛機於颱風環流上空投放投落送儀器，蒐集關鍵區域高空至近海面的氣象資料，以掌握颱風環流結構及周邊大氣環境。自2003年推動以來，該計畫已完成91架次飛行觀測，累積豐富觀測成果，對提升台灣颱風監測能力及預報準確度具有重要助益。

氣象署表示，目前巴威颱風位於鵝鑾鼻東方海面，距離台灣約650公里。由於海面上氣象觀測資料相對稀少，氣象署透過飛機投落送觀測，可取得高空至近海面的關鍵氣象資料，做為颱風分析及預報的重要依據。

為提升觀測效益，氣象署與國立台灣大學依據颱風未來可能移動路徑及大氣環境，共同規劃此次飛行航線。任務期間，飛機爬升至約1萬3千公尺高空，針對巴威颱風暴風範圍周邊及其可能行經的重要區域進行觀測。

觀測所得的投落送資料則透過衛星立即傳回氣象署，並即時引入預報作業系統，用於分析颱風即時結構與發展趨勢，同時提供數值預報模式進行模擬運算，提升颱風風雨預報準確度。此外，相關觀測資料也同步分享予全球各氣象作業中心，強化我國氣象科技之國際能見度。

追風計畫背景說明使用ASTRA飛機與機載垂直大氣探空系統(AVAPS)設備，以每架次約6小時時間直接飛到颱風周圍1萬3千公尺的高度投擲投落送，以取得颱風周圍關鍵區域的大氣環境資料，所取得的資料會即時傳送至中央氣象署與世界各地主要氣象中心。

在觀測的同時，這些寶貴的投落送資料皆即時進入中央氣象署及世界各國氣象單位之電腦預測系統中，協助預測颱風路徑及分析其周圍結構，如暴風半徑及雨帶結構等。

追風計畫為西北太平洋颱風飛機觀測之研究先驅，計畫研究所得科學理論及預報應用成果已多次在國際期刊及研討會進行發表，並受到國際氣象研究單位之重視。

在2008年追風計畫已參與世界氣象組織觀測、研究及預報實驗(THORPEX)下之亞太區域聯合颱風觀測計畫(T-PARC)，與美、日、韓、德、加、法等各國合作，使用四架飛機與氣球飄落送(driftsonde)共同針對西北太平洋地區颱風之生成、結構改變、路徑轉折、溫帶變性及消散等科學與預報議題進行策略性觀測。

觀測過程為國家地理頻道拍攝成一個小時的科學紀錄片，已於2009年6月起在全球播出。

另外，2010年夏天已參與ITOP(Impact of Typhoons on the Ocean in the Pacific)的颱風海洋交互作用觀測，此為針對海洋結構及海氣通量在颱風結構與強度扮演的角色所進行之國際觀測計畫，追風計畫亦為量測大氣環境資料重要的一環。