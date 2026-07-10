南亞：第3季高階電子材料持續成長 下半年營運值得期待

南亞（1303）在第3季展望中強調，南亞已不是傳統的「塑膠公司」，近年來成功轉型，電子材料產品已佔總營收半數以上，目前是公司成長最主要動能；展望今年下半年，在本業、南亞科等轉投資持續貢獻下，呈現「母子均貴」，2026 年會是相當亮麗的一年。

南亞表示，展望7月、第3季營收表現，南亞表示，7月及第3季營收成長動能，仍圍繞在應用於電子產業相關材料的產品。在電子材料部分，隨著高階產品量產、加上公司具上下游垂直整合供應優勢，產品線開動率近滿載，預期第3季、7月營收成長。

南亞指出，旗下高階電子材料產品已具備足以趕上同業的量產能力、且銷售逐步放大。南亞表示，銅箔基板（CCL）近年來加速研發，並推廣高階產品，在 AI 產業快速發展，對於電子材料的要求，除規格等級外，更需有足夠產能，以滿足需求。南亞具備全系列材料生產能力，可將先進樹脂、高階玻纖布（絲）與銅箔，快速優化配方，藉由最理想的用料組合，滿足客戶需求，又與日東紡合作等，高階材料 已趕上同業，銷售比重也逐漸提高。

此外，南亞也表示，該公司已成為全方位的材料供應商，因應中高階材料產能排擠的外溢效果，南亞已建立完整的上下游垂直整合，且具相當產能規模，可滿足電路板、銅箔基板、銅箔等全系列產品市場需求，是全方位的材料供應商，目前各產品產線開動率近乎滿載狀態，營運前景佳。

至於化工、聚酯等傳統大宗產品，則隨著石化行情下跌，產業較為觀望，以下游庫存去化後的補庫訂單為主。

展望未來，今年上半年業績已創下歷年新高，下半年營運績效亦值得期待，尤其是電子產業仍會有強勁成長力道，預期本業、轉投資雙主軸挹注營運，全年有望迎來亮麗表現。