快訊

整理包／好市多、全聯有開嗎？颱風天賣場10日營業情況一次看 蝦皮取貨要注意

台北也入列了！巴威明影響最劇烈 風雨預測19縣市颱風假達標

南港LaLaport、美麗華「颱風假營業」被蔣萬安喊話 百貨回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

南亞：第3季高階電子材料持續成長 下半年營運值得期待

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
南亞董事長吳嘉昭。聯合報系資料照
南亞董事長吳嘉昭。聯合報系資料照

南亞（1303）在第3季展望中強調，南亞已不是傳統的「塑膠公司」，近年來成功轉型，電子材料產品已佔總營收半數以上，目前是公司成長最主要動能；展望今年下半年，在本業、南亞科等轉投資持續貢獻下，呈現「母子均貴」，2026 年會是相當亮麗的一年。

南亞表示，展望7月、第3季營收表現，南亞表示，7月及第3季營收成長動能，仍圍繞在應用於電子產業相關材料的產品。在電子材料部分，隨著高階產品量產、加上公司具上下游垂直整合供應優勢，產品線開動率近滿載，預期第3季、7月營收成長。

南亞指出，旗下高階電子材料產品已具備足以趕上同業的量產能力、且銷售逐步放大。南亞表示，銅箔基板（CCL）近年來加速研發，並推廣高階產品，在 AI 產業快速發展，對於電子材料的要求，除規格等級外，更需有足夠產能，以滿足需求。南亞具備全系列材料生產能力，可將先進樹脂、高階玻纖布（絲）與銅箔，快速優化配方，藉由最理想的用料組合，滿足客戶需求，又與日東紡合作等，高階材料 已趕上同業，銷售比重也逐漸提高。

此外，南亞也表示，該公司已成為全方位的材料供應商，因應中高階材料產能排擠的外溢效果，南亞已建立完整的上下游垂直整合，且具相當產能規模，可滿足電路板、銅箔基板、銅箔等全系列產品市場需求，是全方位的材料供應商，目前各產品產線開動率近乎滿載狀態，營運前景佳。

至於化工、聚酯等傳統大宗產品，則隨著石化行情下跌，產業較為觀望，以下游庫存去化後的補庫訂單為主。

展望未來，今年上半年業績已創下歷年新高，下半年營運績效亦值得期待，尤其是電子產業仍會有強勁成長力道，預期本業、轉投資雙主軸挹注營運，全年有望迎來亮麗表現。

南亞科 南亞

延伸閱讀

南亞第2季站上營運高峰 單季 EPS 3.37元、上半年5.17元 雙創歷史新高

台塑集團下半年營運 穩健看待

台塑、南亞 權證四檔活跳跳

台塑四寶第2季獲利較上季大增逾四成 6月營收合計年增16.7%

相關新聞

高雄吸人又吸金！ 一年新增13個年收「百萬里」

高雄吸金力好強！一年大增13個百萬里！根據財政部最新公布「113年度綜所稅申報初步核定統計專冊」，高雄市平均所得突破百萬元的里數，較前一年度新增13個里，合計該年度百萬里數達67個，共涵蓋11個行政區。最富里仍由前鎮區「建隆里」蟬聯，以新增表現來看，三民區最亮眼，一年新增5個百萬里；受惠科技產業議題帶動，橋頭區橋頭新市鎮「新莊里」，也晉升成為該區唯一百萬里。

南亞：第3季高階電子材料持續成長 下半年營運值得期待

南亞（1303）在第3季展望中強調，南亞已不是傳統的「塑膠公司」，近年來成功轉型，電子材料產品已佔總營收半數以上，目前是公司成長最主要動能；展望今年下半年，在本業、南亞科等轉投資持續貢獻下，呈現「母子均貴」，2026 年會是相當亮麗的一年。

中古車爭議創新高！颱風巴威逼近 車商揭泡水車避坑細節

颱風巴威逼近台灣，各地嚴防豪雨及淹水風險。棋勝汽車集團表示，每年颱風過後，未經妥善處理、如實揭露車況的泡水車，恐在往後半年悄悄流入二手車市場，消費者單憑外觀難以判斷，用車安全隱憂不容忽視。泡水車維修費用動輒數十萬元，若泡水程度波及電子系統，甚至可能面臨直接報廢，車輛市值也可能因此大幅縮水。這類風險並非個案，根據統計，2026年第二季六都消費爭議件數已創下統計以來單季新高。

高雄吸金力超強！一年新增13個年收「百萬里」 這里房價最抗跌

高雄吸金力強，一年大增13個百萬里。根據財政部最新公布「113年度綜所稅申報初步核定統計專冊」，高雄市平均所得突破百萬元的里數，較前一年度新增13個里，合計該年度百萬里數達67個，共涵蓋11個行政區。最富里仍由前鎮區「建隆里」蟬聯，以新增表現來看，三民區最亮眼，一年新增5個百萬里；受惠科技產業議題帶動，橋頭區橋頭新市鎮「新莊里」，也晉升成為該區唯一百萬里。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。