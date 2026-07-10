中古車爭議創新高！颱風巴威逼近 車商揭泡水車避坑細節

颱風巴威逼近台灣，各地嚴防豪雨及淹水風險。棋勝汽車集團表示，每年颱風過後，未經妥善處理、如實揭露車況的泡水車，恐在往後半年悄悄流入二手車市場，消費者單憑外觀難以判斷，用車安全隱憂不容忽視。泡水車維修費用動輒數十萬元，若泡水程度波及電子系統，甚至可能面臨直接報廢，車輛市值也可能因此大幅縮水。這類風險並非個案，根據統計，2026年第二季六都消費爭議件數已創下統計以來單季新高。

颱風豪雨期間，若道路積水達輪胎一半高度，應避免強行通行；車輛若不慎泡水，切勿自行發動引擎，應立即聯繫拖吊送廠檢查電系及內裝，將損害降到最低。

棋勝汽車集團提醒，消費者選購中古車時，也可從幾個細節判斷車輛是否曾經泡水：座椅滑軌與安全帶捲收器是否有鏽蝕痕跡，這類金屬零件一旦泡過水，鏽蝕跡象通常難以完全清除；地毯掀開後底部是否殘留水漬、泥沙或明顯色差；車內是否有難以消除的陳年潮濕味，即使清潔後仍持續存在；音響、儀表板、行車電腦等電子系統是否運作不穩定。

隨著國人購車習慣轉變，二手車過戶數連年攀升，市場交易熱絡的同時，相關消費爭議件數也隨之提升，成為選購二手車時不可忽視的一環。根據行政院消費者保護會車輛申訴案件統計，2026年第二季六都消費爭議共817件，較上一季（579件）成長41%，創下統計以來單季新高，平均每天約有9件消費爭議發生。其中，台北市單季消費爭議共201件，為六都之中最高，反映出都會區交易頻繁、車輛來源複雜，消費者面臨的車況認知落差風險也相對較高。

棋勝汽車集團總經理張鋐宥表示：「泡水車最棘手的地方，在於電子系統受潮後往往不會立即故障，而是延遲性出現問題，一般消費者很難單憑外觀判斷車況，這也讓市場估價變得更加困難，實際折舊幅度往往比一般事故車更為劇烈。」張鋐宥也進一步呼籲：「消費者選購二手車時，可主動要求車商提供第三方車輛鑑定報告，確認車況與泡水史，才能真正降低買到問題車的風險，保障自身用車安全。」